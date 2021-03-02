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Посольство США про приговор Борисевич и Сорокину: власти отомстили тем, кто вскрыл факты о смерти Романа Бондаренко
03.03.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В посольстве США в Беларуси считают приговоры журналистке Катерине Борисевич и врачу Артему Сорокину политически мотивированными. И обращают внимание на то, что к ответственности привлекли не виновных в смерти Романа Бондаренко, а тех, кто рассказал правду о его смерти.
— Данное уголовное дело было направлено на то, чтобы наказать лиц, которые разоблачили дезинформацию о Бондаренко, и отвлечь внимание от того факта, что в ноябре сотрудники силовых органов — а также лица, действовавшие с их одобрения, — забили человека до смерти. Виновные в этом преступлении так и не были привлечены к ответственности. Вместо этого власти решили отомстить тем, кто вскрыл факты, — говорится
Там указывают, что белорусские власти «продолжают бороться с правдой, а также с журналистами и всеми теми, кто ее рассказывает».
— Соединенные Штаты в очередной раз призывают к прекращению репрессий против мирных протестующих, правозащитников, гражданского общества и независимых СМИ и к привлечению к ответственности всех, кто совершил нарушения. Соединенные Штаты поддерживают суверенную и независимую Беларусь, которая придерживается своих международных обязательств по защите прав человека — включая возможность для всех белорусов пользоваться своими правами без угрозы для жизни и свободы, — отмечают американские дипломаты.
2 марта в 16.00 суд Московского района Минска
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Посольство США про приговор Борисевич и Сорокину: власти отомстили тем, кто вскрыл факты о смерти Романа Бондаренко
Там указывают, что белорусские власти «продолжают бороться с правдой, а также с журналистами и всеми теми, кто ее рассказывает».
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