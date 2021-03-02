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Основатель Alibaba Джек Ма больше не самый богатый человек в Китае
03.03.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар – Sputnik. Основатель компании Alibaba Group больше не является самым богатым человеком в Китае, он также выбыл из тройки лидеров-миллиардеров страны, сообщило издание Daily Mail.
© REUTERS / Aly Song
В текущем году КНР стала первым государством в мире, где число долларовых миллиардеров перевалило тысячную отметку. По данным исследователей института Hurun, в начале 2021-го их было 1058.
В то же время Ма потерял статус самого богатого бизнесмена Китая: сейчас он находится на четвертом месте с состоянием в 55,6 миллиарда долларов.
Первую строчку в рейтинге миллиардеров занял владелец компании Nongfu Spring Чжун Шаньшань (85 миллиардов), вторую – основатель Tencent Holdings Пони Ма (74 миллиарда), третью – владелец группы Pinduoduo Колин Хуан (69 миллиардов).
Проблемы у Ма и его бизнеса начались осенью минувшего года, когда он раскритиковал китайские власти за действия в сфере финрегулирования. После этого Alibaba Group стала объектом пристального внимания регуляторов, в отношении нее было начато антимонопольное расследование.
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В текущем году КНР стала первым государством в мире, где число долларовых миллиардеров перевалило тысячную отметку.
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