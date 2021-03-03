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Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске

03.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На площади Богушевича возводят жилой комплекс «Маэстро», который будет состоять из двух жилых зданий высотой 50 метров, и стилобата между ними, который будет вмещать в себя административные и социально-общественные объекты. Комплекс должен был быть введен в эксплуатацию еще в 2020 году. Съездили посмотреть, как сейчас обстоят дела на строительной площадке.

Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске

Заказчиком строительства выступает ООО «Гостевой дом». Небольшая компания из Ивацевичского района. Генеральным подрядчиком, как и проектной организацией, является ООО "ТамерланСтройПроект". Однако и «Гостевой дом» и "ТамерланСтройПроект" входят в группу компаний STRATEG, которая является инвестиционной площадкой в сфере девелопмента.

Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске

Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске
Рендеры проекта
Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске
Рендеры проекта
Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске
Рендеры проекта

Информации про этот жилой комплекс очень мало. Единственная площадка, где хоть что-то сказано про ЖК «Маэстро» - сайт группы компаний STRATEG. Узнать подробности о комплексе у застройщика по телефону не удалось.

Жилой комплекс «Маэстро» расположен в центе города на площади Франтишка Богушевича. Архитектурное решение предусматривает две 16-этажные башни с обшей стилобатной частью и трехуровневым подземным паркингом на 255 машиномест.

Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске
Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске
Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске
Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске
Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске
Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске

В башнях будут расположены административные и социально-общественные объекты: банк, спа-центр, пункт приема прачечной, бар. Площадь участка, на котором располагается ЖК - 0.95 Га. Общая площадь – 27.000 квадратных метров, площадь застройки - 3445.5 «квадратов». Площадь помещений – 17.000 м².

Все квартиры будут иметь сплошное панорамное остекление, свободную планировку и высоту потолков от 3,1 до 3,5 м. По четыре скоростных пассажирских лифта в каждом доме-башне спускаются в том числе и в паркинг.

Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске
Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске
Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске
Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске
Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске
Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске

Согласно информации на сайте застройщика, участок был приобретен в 2017 году, а жилой комплекс должен был быть введен в эксплуатацию еще в декабре 2020 года. Однако на паспорте объекта указана новая дата ввода – март 2022. Судя по скорости возведения и сложности проекта, застройщику придется знатно потрудиться, чтобы возвести ЖК за год.

Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске
Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске
Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске
Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске
Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске

 
 
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На площади Богушевича возводят жилой комплекс «Маэстро», который будет состоять из двух жилых зданий высотой 50 метров, и стилобата между ними, который будет...
 
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