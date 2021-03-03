Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске

Информации про этот жилой комплекс очень мало. Единственная площадка, где хоть что-то сказано про ЖК «Маэстро» - сайт группы компаний STRATEG. Узнать подробности о комплексе у застройщика по телефону не удалось.

Жилой комплекс «Маэстро» расположен в центе города на площади Франтишка Богушевича. Архитектурное решение предусматривает две 16-этажные башни с обшей стилобатной частью и трехуровневым подземным паркингом на 255 машиномест.