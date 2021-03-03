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Продал две квартиры за 5 лет и «забыл» подать декларацию? Объясняем, как платить налоги в 2021 году
03.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Наступил март, а значит – приближается время подачи декларации о доходах. Для кого-то это обычная процедура, а кто-то сталкивается с этим впервые. Обо всех нюансах уплаты подходного налога при продаже недвижимости порталу Realt.by рассказала главный государственный налоговый инспектор инспекции МНС по городу Минску Наталья Трафимчик.
1. В каких случаях при продаже недвижимости нужно платить подоходный налог?
Обязанность по уплате подоходного налога у физического лица возникает в случае, если за последние 5 лет им получен доход от реализации более одной квартиры, жилого дома, дачи, гаража, машиноместа, земельного участка.
Также налогом облагается доход от реализации любого другого вида недвижимости (офиса, торгового помещения, нежилого помещения и пр.), даже если это первая продажа за последние 5 лет.
2. Изменилось ли что-то в уплате подоходного налога в 2021 году?
В 2021 году в Налоговый кодекс внесены, в частности, следующие корректировки:
- увеличены предельные годовые размеры доходов, освобождаемых от налогообложения. Так, в частности, доходы, полученные от физических лиц в результате дарения освобождаются в течение 2021 года в сумме 7521 рубля;
- увеличены размеры стандартных налоговых вычетов;
- внесены изменения в порядок предоставления социальных (на обучение и на страхование) и имущественного (на строительство или приобретение жилья) налоговых вычетов;
3. Как рассчитывается сумма налога?
Расчет суммы подоходного налога производится по следующей формуле.
Доходы уменьшаются на суммы доходов, которые не облагаются подоходным налогом, и (или) на суммы налоговых вычетов, в случае если физическое лицо имеет право на них.
Сумма дохода, подлежащая налогообложению, умножается на ставку подоходного налога.
Как правило, исчисление подоходного налога осуществляется по ставке в размере 13%.
4. Когда нужно подавать налоговую декларацию? Куда с ней идти?
При получении в 2020 году физическим лицом доходов, например, от отчуждения недвижимого имущества, подлежащих налогообложению подоходным налогом, следует подать налоговую декларацию (расчет) не позднее 31 марта 2021 года.
Налоговую декларацию можно подать на бумажном носителе или в электронном виде через личный кабинет плательщика.
Декларацию в письменной форме можно представить (лично или отправить по почте) в любую инспекцию МНС независимо от места постановки на учет и места жительства.
5. В какой срок необходимо уплатить подоходный налог?
Сумму подоходного налога, рассчитанную налоговым органом на основании представленной налоговой декларации (расчета), необходимо уплатить в бюджет не позднее 1 июня 2021 года.
6. Что грозит тому, кто продал за 5 лет две квартиры (два дома, две дачи) и «забыл» подать декларацию?
Прежде всего необходимо, пусть и позже срока, представить декларацию.
Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за несвоевременное представление физическими лицами налоговых деклараций (расчетов), а также за несвоевременную уплату налогов.
Кроме того, на неуплаченную сумму налога начисляются пени за каждый день просрочки платежа.
7. Можно ли каким-то образом доказать налоговой, что человек продает вторую квартиру (дом) не для прибыли? Может ли гражданин быть освобожден от уплаты налога?
Объектом налогообложения подоходным налогом признаются доходы, полученные от реализации недвижимого имущества, независимо от того, с какой целью отчуждается недвижимость.
Вместе с тем нормами НК предусмотрен перечень доходов, которые не подлежат налогообложению, а также предусмотрены вычеты, на сумму которых могут быть уменьшены полученные доходы.
Областные, Минский городской, районные, городские советы депутатов либо по их поручению местные исполнительные и распорядительные органы вправе предоставлять льготы по налогам, сборам (пошлинам), полностью уплачиваемым в бюджеты областного, базового и первичного уровней отдельным плательщикам – физическим лицам по объектам налогообложения, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.
8. Что может быть учтено для уменьшения налога (несовершеннолетние дети, один из родителей в декрете, сделанный ремонт и т.д.)?
При определении размера налоговой базы при возмездном отчуждении недвижимого имущества доходы могут быть уменьшены на суммы фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением или отчуждением имущества. В состав таких расходов в частности включаются:
- расходы на строительство недвижимого имущества;
- расходы на приобретение имущества;
- расходы на погашение кредитов, использованных на строительство или приобретение отчуждаемого имущества.
Вместо получения имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов физические лица имеют право на получение имущественного налогового вычета в размере 20% суммы подлежащих налогообложению доходов, полученных от отчуждения такого имущества.
Кроме того, в отдельных случаях физическим лицам может быть предоставлен стандартный налоговый вычет по доходам, полученным от отчуждения имущества (при наличии детей до 18 лет, иждивенцев, инвалидам I и II групп, ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участникам Великой Отечественной войны и пр.).
9. Рассмотрим пример. Если человек купил квартиру у застройщика (голые стены) за $60 тысяч, а потом сделал ремонт на $20 тысяч и продал квартиру за $80 тысяч, с какой суммы он должен платить налог? Будут ли где-то учтены расходы на ремонт? Как их нужно подтверждать?
В случае получения дохода от отчуждения второй квартиры в течение 5 лет в размере $80 тысяч, ранее приобретенной за $60 тыcяч, имущественный налоговый вычет, связанный с отчуждением имущества, может быть предоставлен только в части расходов, связанных с приобретением имущества ($60 тысяч).
Расходы, понесенные на ремонт этой квартиры, налоговую базу не уменьшают.
10. Что такое имущественный вычет? Сколько он составляет? Как его получить? Может ли человек получить имущественный вычет, если он продал вторую квартиру за 5 лет, а потом вместе с женой прибрел новую? Или этот вычет может получить его жена?
Нормами Налогового кодекса Республики Беларусь предусмотрены два вида имущественных налоговых вычетов.
1. Имущественный налоговый вычет, связанный с отчуждением имущества.
Такой имущественный налоговый вычет предоставляется по выбору физического лица в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов или в размере 20% суммы подлежащих налогообложению доходов, полученных от возмездного отчуждения имущества.
Данный вычет предоставляется физическому лицу, которое отчуждает недвижимое имущество.
2. Имущественный налоговый вычет, связанный с приобретением или строительством жилья.
Этот имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме фактически произведенных физическим лицом и членами его семьи, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, расходов на строительство либо приобретение жилья.
Имущественный налоговый вычет, связанный с приобретением или строительством жилья, может быть предоставлен обоим супругам, если супруги состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, получают доходы, которые подлежат налогообложению подоходным налогом, и несут расходы на строительство либо приобретение жилья.
При предоставлении имущественного налогового вычета одному из супругов предоставление налогового вычета в отношении этих же сумм расходов другому супругу не допускается.
Также в налоговой инспекции по Минску напомнили, что в налоговых органах работает «Контакт-центр» (номера: 189, 375(17)229-79-79). Операторы телефонной справочной системы в рабочие дни с 9.00 до 18.00 разъяснят физическим лицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, вопросы применения актов налогового законодательства.
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Наступил март, а значит – приближается время подачи декларации о доходах. Для кого-то это обычная процедура, а кто-то сталкивается с этим впервые. Обо всех нюансах...
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