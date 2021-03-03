Продал две квартиры за 5 лет и «забыл» подать декларацию? Объясняем, как платить налоги в 2021 году

1. В каких случаях при продаже недвижимости нужно платить подоходный налог?

Обязанность по уплате подоходного налога у физического лица возникает в случае, если за последние 5 лет им получен доход от реализации более одной квартиры, жилого дома, дачи, гаража, машиноместа, земельного участка.

Также налогом облагается доход от реализации любого другого вида недвижимости (офиса, торгового помещения, нежилого помещения и пр.), даже если это первая продажа за последние 5 лет.

2. Изменилось ли что-то в уплате подоходного налога в 2021 году?

В 2021 году в Налоговый кодекс внесены, в частности, следующие корректировки:

- увеличены предельные годовые размеры доходов, освобождаемых от налогообложения. Так, в частности, доходы, полученные от физических лиц в результате дарения освобождаются в течение 2021 года в сумме 7521 рубля;

- увеличены размеры стандартных налоговых вычетов;

- внесены изменения в порядок предоставления социальных (на обучение и на страхование) и имущественного (на строительство или приобретение жилья) налоговых вычетов;

3. Как рассчитывается сумма налога?

Расчет суммы подоходного налога производится по следующей формуле.

Доходы уменьшаются на суммы доходов, которые не облагаются подоходным налогом, и (или) на суммы налоговых вычетов, в случае если физическое лицо имеет право на них.

Сумма дохода, подлежащая налогообложению, умножается на ставку подоходного налога.

Как правило, исчисление подоходного налога осуществляется по ставке в размере 13%.

4. Когда нужно подавать налоговую декларацию? Куда с ней идти?

При получении в 2020 году физическим лицом доходов, например, от отчуждения недвижимого имущества, подлежащих налогообложению подоходным налогом, следует подать налоговую декларацию (расчет) не позднее 31 марта 2021 года.

Налоговую декларацию можно подать на бумажном носителе или в электронном виде через личный кабинет плательщика.

Декларацию в письменной форме можно представить (лично или отправить по почте) в любую инспекцию МНС независимо от места постановки на учет и места жительства.

5. В какой срок необходимо уплатить подоходный налог?

Сумму подоходного налога, рассчитанную налоговым органом на основании представленной налоговой декларации (расчета), необходимо уплатить в бюджет не позднее 1 июня 2021 года.

6. Что грозит тому, кто продал за 5 лет две квартиры (два дома, две дачи) и «забыл» подать декларацию?

Прежде всего необходимо, пусть и позже срока, представить декларацию.

Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за несвоевременное представление физическими лицами налоговых деклараций (расчетов), а также за несвоевременную уплату налогов.

Кроме того, на неуплаченную сумму налога начисляются пени за каждый день просрочки платежа.