ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мезенцев: Сближение Беларуси и России - важнейший фактор, с которым не соглашаются на Западе

03.03.2021 08:55 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сближение Беларуси и России — важнейший фактор, с которым не соглашаются на Западе. Об этом в программе «Успеть до полуночи» на телеканале «Беларусь 1» заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Интервью опубликовано на канале посольства России в Беларуси.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Дело в том, что политическая интеграция, сближение Беларуси и России есть важнейший фактор, с которым не соглашаются на Западе, и нужно делать все, чтобы оторвать Беларусь от России. И примеров даже на наших глазах тому, к сожалению, огромное множество. А мне казалось, нас должны приглашать к сближению друг с другом, другому диалогу с Евросоюзом, со странами, не входящими в союз, и снижению того уровня напряжения, которое не может соответствовать XXI веку, — заявил посол, приведя в пример выдержки из американского Акта о демократии в Беларуси.

Он отметил, что «на первый план выпячиваются угрозы, упреки, вдавливание модели, с которой должен согласиться тот или иной партнер из постсоветских республик, а если нет, то угрозы и санкции только возрастают».

— Это тупиковый путь, который ничего не даст, но всех нас, и одну, и другую сторону, делает беднее, — заявил Мезенцев.

Он также считает, что некоторые страны Евросоюза понимают, что вмешательство в дела суверенных государств становится невыгодным.

— Для некоторых стран Евросоюза становится очевидным и понятным, что влезать в дела суверенных государств, пытаясь диктовать волю и правила, в том числе в экономической и политической жизни, становится невыгодным. Один из примеров этому — решение президента Беларуси Александра Лукашенко обратиться к российскому руководству с проработкой вопроса о перевалке нефтепродуктов через российские порты, — напомнил он, отметив, что об этом решении было заявлено осенью 2020 года, а сегодня все соглашения об организации сотрудничества заключены.

— Даже хозяйствующие субъекты, в том числе действующие на рыночной основе, нашли полное взаимопонимание, а «Российские железные дороги» учли все просьбы и запрос белорусской стороны. До 2023 года мы планируем, что будет обеспечена перевалка более 9 млн тонн грузов. Это показывает, что нарушение правил политической этики, корректности и взаимоуважения стран-соседей может ударить по самому себе серьезными экономическими потерями для бюджета той страны, которая нарушает ряд правил, в том числе нормы международного права, — заявил Мезенцев.

По его мнению, Беларуси и России надо уходить от сиюминутной борьбы «за выгоду по продаже нефти и газа, по продаже успешной конкурентоспособной белорусской продукции, добиваясь ее льготных поставок в те или иные регионы России, в пользу совместных производств, чтобы не умножать примеры необоснованной конкуренции».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Дело в том, что политическая интеграция, сближение Беларуси и России есть важнейший фактор, с которым не соглашаются на Западе, и нужно делать все, чтобы оторвать...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by