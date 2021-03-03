Мезенцев: Сближение Беларуси и России - важнейший фактор, с которым не соглашаются на Западе

Источник материала: Tut.by

Сближение Беларуси и России — важнейший фактор, с которым не соглашаются на Западе. Об этом в программе «Успеть до полуночи» на телеканале «Беларусь 1» заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Интервью опубликовано на канале посольства России в Беларуси.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Дело в том, что политическая интеграция, сближение Беларуси и России есть важнейший фактор, с которым не соглашаются на Западе, и нужно делать все, чтобы оторвать Беларусь от России. И примеров даже на наших глазах тому, к сожалению, огромное множество. А мне казалось, нас должны приглашать к сближению друг с другом, другому диалогу с Евросоюзом, со странами, не входящими в союз, и снижению того уровня напряжения, которое не может соответствовать XXI веку, — заявил посол, приведя в пример выдержки из американского Акта о демократии в Беларуси.

Он отметил, что «на первый план выпячиваются угрозы, упреки, вдавливание модели, с которой должен согласиться тот или иной партнер из постсоветских республик, а если нет, то угрозы и санкции только возрастают».

— Это тупиковый путь, который ничего не даст, но всех нас, и одну, и другую сторону, делает беднее, — заявил Мезенцев.

Он также считает, что некоторые страны Евросоюза понимают, что вмешательство в дела суверенных государств становится невыгодным.

— Для некоторых стран Евросоюза становится очевидным и понятным, что влезать в дела суверенных государств, пытаясь диктовать волю и правила, в том числе в экономической и политической жизни, становится невыгодным. Один из примеров этому — решение президента Беларуси Александра Лукашенко обратиться к российскому руководству с проработкой вопроса о перевалке нефтепродуктов через российские порты, — напомнил он, отметив, что об этом решении было заявлено осенью 2020 года, а сегодня все соглашения об организации сотрудничества заключены.

— Даже хозяйствующие субъекты, в том числе действующие на рыночной основе, нашли полное взаимопонимание, а «Российские железные дороги» учли все просьбы и запрос белорусской стороны. До 2023 года мы планируем, что будет обеспечена перевалка более 9 млн тонн грузов. Это показывает, что нарушение правил политической этики, корректности и взаимоуважения стран-соседей может ударить по самому себе серьезными экономическими потерями для бюджета той страны, которая нарушает ряд правил, в том числе нормы международного права, — заявил Мезенцев.

По его мнению, Беларуси и России надо уходить от сиюминутной борьбы «за выгоду по продаже нефти и газа, по продаже успешной конкурентоспособной белорусской продукции, добиваясь ее льготных поставок в те или иные регионы России, в пользу совместных производств, чтобы не умножать примеры необоснованной конкуренции».