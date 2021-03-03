Кризис и волны релокейта не помеха? Резидент ПВТ пошел развивать технологические проекты в регионах

Источник материала: Tut.by

На фоне урезания льгот для резидентов ПВТ, повышения налогов, релокации перспективных компаний, угроз бизнесу и общей непростой экономической и общественно-политической ситуации технопарк EnCata заявил о выходе в регионы и привлечении новых резидентов. Зачем успешной компании заниматься развитием стартапов за кольцевой и насколько рискованно делать сейчас, спросили директора технопарка EnCata Евгения Мальчевского.



Фото предоставлено компанией EnCata

— Да, мы действительно планируем привлечь резидентов на площадки в регионах. В Молодечно и Борисове. Для этого взаимодействуем с местными властями, параллельно участвуя в инициативах проекта ПРООН и Минэкономики при поддержке ЕС «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», — подтверждает директор технопарка.

— Вы расширяете технопарк и проводите конкурс среди потенциальных резидентов. Почему вы думаете, что сейчас подходящее для этого время?

— Мы видим, что есть люди, готовые реализовывать такие проекты и им нужна поддержка. Она требуется стартапам независимо от того, останутся они у себя в регионах, переедут в Минск или куда-то еще. Хотя я считываю настроения в предпринимательском сообществе и вижу, что многие отказываются от реализации проектов, даже очень интересных и перспективных в долгосрочном периоде и с точки зрения социальных эффектов. И не важно в какой стране, просто сейчас в целом время не совсем благоприятное.

Но реализовывать эти проекты целесообразно и это обуславливает необходимость формирования соответствующей инфраструктуры и эко-среды. Цель построения благоприятной эко-среды для развития инноваций в стране остается актуальной, несмотря на меняющиеся условия.

— Вы говорили, что в 2021 году в технопарке будет больше шести резидентов, а работников будет не меньше 28. Объем производства инновационной продукции запланирован около 1,3 млн рублей. С учетом сложившихся обстоятельств планы не изменились?

— Планы немного скорректировались, потому что на стадии реализации инвестиционного проекта поменялась экономическая обстановка. Она повлияла на ритмичность финансирования, сроки реализации мероприятий по организации площадок, количество потенциальных резидентов. Но мы выдерживаем определенный темп, сейчас у нас четыре резидента: два юрлица и два ИП. А работников у резидентов уже около 40.

«Если один сегмент рынка провисает, надо переориентироваться на другой»

— Прошлый год был непростым для всех. Как пандемия и политический кризис повлияли на работу технопарка и его резидентов?

— Сложности, конечно, были. Экономическая ситуация сложилась не такая благоприятная, на которую мы рассчитывали, и, как я сказал, мы скорректировали в том числе сроки по реализации мероприятий в рамках развития технопарка. С другой стороны, мы работали в плане развития гибкости. Если один сегмент рынка начинает провисать, надо переориентироваться на другой с учетом своих компетенций. Мы ориентировали стартапы на то, чтобы перестроиться, занять ниши, которые внезапно расширились. В итоге у нас было много разработок антиковидной тематики. Это помогло сгладить удар.

В целом год был тяжелым, но мы закончили его с приемлемыми результатами. Никто проектную деятельность не свернул.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что касается компаний — потенциальных резидентов (к кому мы присматривались), то ситуация другая. Если смотреть, сколько компаний было заинтересовано во вхождении в технопарк в начале 2020 года и в конце, то это разное количество. Многие компании свернули свою деятельность и были вынуждены отказаться от реализации инновационных проектов. И это понятно: когда имеют место кризисные явления, то в бизнесе в первую очередь срезаются бюджет на инновации, потому что это долгосрочные вложения, а покрывать прежде всего надо операционные и краткосрочные затраты.

— Несмотря на сложную экономическую ситуацию, вы все же пошли в регионы. Почему?

— Мы выбрали Борисов и Молодечно, потому что там довольно много перспективной молодежи. В частности, в нашей компании и компаниях наших резидентов достаточно много людей из крупных районных городов, например, Лиды, Орши. Эти люди вынуждены уезжать в Минск или дальше, когда у них есть идеи проектов, которые они не могут реализовать в своих городах, потому что там нет соответствующих площадок и условий. Было бы неправильно игнорировать тот факт, что в других городах, кроме Минска, есть потенциал для развития инновационных проектов, но отсутствуют условия.

— Зачем вообще вступать в технопарк?

— Это распространенный на международном уровне инструмент поддержки развития высокотехнологичного и инновационного предпринимательства. Предпринимателям, которые пытаются разработать новые технологии, на начальной стадии развития он предоставляет различные сервисы и во многих случаях преференции. Тем же стартапам необходим широкий спектр услуг, потому что им довольно сложно пробиться, особенно когда проект предполагает разработку и освоение технологических, инновационных продуктов. В их случае довольно высоки риски как в части привлечения инвестиций, так и в части разработки технологий. Технопарк нацелен на то, чтобы добавить компетенции, оказать услуги в технической разработке, по возможности также по привлечению инвестиций.

Вот есть стартапер, допустим, ученый. Но для того, чтобы реализовать свою разработку и сделать это бизнесом, у него нет компетенций финансиста, бизнесмена, администратора, инженера-конструктора. Задача технопарка, как ее видим мы, в том, чтобы добавлять эти необходимые компетенции тем людям-стартаперам, которые пытаются реализовать свои проекты.

Мы специализируемся на так называемых «железных» стартапах, которые на первоначальном этапе требуют больше компетенций. Ведь даже разработать первый прототип стоит денег. А пока разработчик не сделает первый прототип и не докажет, что он работает, никто вкладываться и помогать в развитии не будет.

Технопарк — это еще и правовой институт, который согласно законодательству позволяет резидентам получить ряд преференций в части налогового законодательства. В частности, могут предоставляться налоговые льготы. Ставка налога на прибыль снижена с 18% до 10%, также для них есть возможность от освобождения от налогов, уплачиваемых в местные бюджеты, если региональная власть принимает соответствующее решение. Это важно для компаний и стартапов, которые начинают свою деятельность или несут большие инвестиционные издержки из-за вложений в свои проекты.

Таким образом технопарк выступает как инкубатор для инновационных стартапов с соответствующими сервисами и условиями.

«В интересах всех, чтобы люди не уезжали»

— Если говорить про условия, недавно резиденты ПВТ потеряли обещанные им до 2049 года льготы. Не опасаетесь, что благоприятные условия сотрутся и для технопарков? Закладываете эти риски?

— Конечно, такие риски всегда могут быть реализованы. Мы от них не застрахованы. Так что как сами, так и наши резиденты, мы стараемся к этим рискам подготовиться. Но в то же время мы рассчитываем, что те, кто принимает решения, оценят не только краткосрочные, но и долгосрочные перспективы для развития страны, и сделают выбор в пользу сохранения льгот и, может быть, даже их совершенствования, о чем мы постоянно ведем диалог.

Сложно оценивать, насколько и с каким эффектом эти риски могут реализоваться, но пока мы не видим серьезных предпосылок для скорой реализации подобных рисков, потому что технопаркам, наверное, уделяется меньше внимания, чем тому же ПВТ. Ну и научно-технологические парки находятся на стадии становления, и было бы неразумно убирать действующие льготы. Это не то, что откинет на шаг назад, а может полностью нивелировать предпринятые раньше действия для их развития.

В принципе надо быть готовыми к тому, что могут возникнуть определенные дополнительны финансовые нагрузки. Но, как мне кажется, к этому наши компании всегда готовы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В IT озабочены релокейтом. Видите ли вы эту проблему в орбите вашей деятельности?

— Мы видим определенного рода тенденции, являясь частью IT-сообщества и резидентом ПВТ. Но релокейт коснулся в основном айтишников, у нас немного другая специализация — это инженерное дело, которое требует определенного рода инфраструктуры. Она не всегда присутствует в том числе за рубежом. Кроме того, релокейт был и до 2020 года, особенно что касается как раз инженерных проектов, просто происходило все в меньших масштабах. Отчасти поэтому мы и взялись за создание технопарка, чтобы люди не уезжали, а имели возможность реализовать свои проекты здесь, развивали свой бизнес. Это в интересах всех.

— Усложнился ли доступ к финансовым ресурсам для малых проектов и компаний с учетом глобальной ситуации в экономике и в банковском секторе в Беларуси?

— Мы подсчитали, что для инженерного технологического стартапа на предпосевной стадии требуется в среднем 100 тысяч долларов в эквиваленте. На этой стадии привлечь ресурсы банков или инвесторов им сложно, потому это высокорисковые проекты. Чтобы в них вкладывать, должны формироваться грантовые и венчурные фонды, в том числе под патронажем государства. У нас система поддержки стартапов на предпосевной стадии и до прошлого года была развита слабо. Различные фонды, созданные в нашей стране для поддержки инновационного развития, в основном специализировались на финансировании крупных производственных проектов, которые реализовываются развитыми уже состоявшимися предприятиями. А небольшие стартапы на предпосевном этапе могут рассчитывать в основном на инвестиции, получаемые посредством FFF (семья, друзья и «дураки»).

Исходя из этого, можно сказать, что ситуация ухудшилась на международном поле, включая зарубежные фонды, с которыми мы работали. Но в Беларуси ситуация не поменялась, потому что и до этого она была в некоторой степени на стадии становления.

Рынок инноваций продолжит работать на медицину

— Если условия не самые благоприятные, а доступ к ресурсам сложный все же есть риск утечки проектов. Как удержать инновационные проекты в стране в нынешних условиях?

— Нам необходимо сформировать соответствующие условия, которые предполагают, что все структуры поддерживают реализацию проектов, внедрение инноваций, компании, которые выпускают инновационную продукцию, оказывают инновационные услуги. Все это в рамках развитых рыночных механизмов, прозрачного законодательства, разумных подходов к контрольно-надзорной деятельности. Это важно для развития любого бизнеса. Но высокотехнологичный бизнес особенно важно поддерживать, потому что, с одной стороны, проекты в этой сфере рискованные, но с другой стороны, эффекты, которые он может принести, значительно превышают возможные издержки. Как показывает мировая практика, это наиболее высокоэффективный бизнес в части экономических показателей.

— На какого рода проекты и направления будет акцент в этом году, что востребовано сейчас?

— Как мы видим, тема с пандемией оказалась долгоиграющей и, скорее всего, эта тенденция останется, поэтому мы будем продолжать реализовывать проекты и поддерживать стартапы, работающие в этом направлении. Это касается не только разработки и выпуска конкретно противоковидных средств, но и в целом развития медицины, разработки и изготовления медицинских изделий, техники, препаратов. Определенный крен в сторону медицины произошел во всей мировой экономике, этот рынок постоянно растет.

Понятно, что этим развитие проектов и стартапов не ограничивается. Мы, например, продолжаем проекты в перспективной области модульного строительства. Наши резиденты работают в области развития приборостроения и интернета вещей. Последнее направление тоже никуда не исчезнет, наоборот оно с «ковидом» становится еще более актуальным. Будут развиваться и другие сферы.