Петербургский терминал назвал объем перевалки белорусских нефтепродуктов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. Петербургский нефтяной терминал в этом году планирует перевалить около 810 тысяч тонн белорусских нефтепродуктов, сообщил председатель совета директоров АО "ПНТ" Михаил Скигин.

"По условиям межправительственного соглашения в 2021 году ПНТ ожидает принять 680 тысяч тонн мазута и 130 тысяч тонн масла с белорусских НПЗ", – рассказал председатель совета директоров в интервью изданию "Коммерсантъ" .

Конкуренция за белорусский экспорт

По его словам, конкурентами за перевалку белорусских нефтепродуктов после ухода из портов балтийских республик станут "Высоцк, Усть-Луга, Приморск. Все терминалы, которые и сейчас работают на российской Балтике".

Михаил Скигин отметил, что Петербургский нефтяной терминал в конкурентной борьбе за белорусский экспорт сделает упор на тарифные ставки и гибкий подход по приему разных нефтепродуктов.

При этом российский бизнесмен подчеркнул, что работа с белорусской стороной по перевалке нефтепродуктов будет интересна только при совпадении таких параметров, как "долгосрочность, постоянность и цена".

Белорусское окно на Балтике

Ранее стало известно, что ЗАО "Белорусская нефтяная компания" разместила предложение о поставках 37 тысяч тонн бензина из российского порта в Усть-Луге.

Официальные Минск и Москва 16 февраля подписали соглашение о поставках белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтике. На текущий год согласованы поставки 3,5 миллиона тонн нефтепродуктов. Всего до конца 2023 года таким образом на экспорт может уйти 9,8 миллиона тонн нефтепродуктов.

Также в конце февраля стало известно, что "Новая нефтяная компания" 10 марта проведет торги по продаже 788 тысяч тонн топочного мазута производства Мозырского НПЗ. Топливо будет отгружено в том же терминале и аналогичных условиях, что и бензин.