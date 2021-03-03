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Мировые продавцы шоколада столкнулись с жестким кризисом
03.03.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Мировые продавцы шоколада столкнулись с жестким кризисом. В минувшем году спрос на сладость был рекордно низким - об этом пишет "Блумберг". Стагнация спроса на какао зафиксирована в странах Северной Америки и Европы. Причем, эксперты считают причиной не пандемию, а изменение потребительских привычек и склонность жителей развитых стран переходить на здоровое питание. Решить проблему можно за счет новых рынков сбыта, главным из которых, как ожидается, станет Индия.
2020 год оказался неудачным и для продавцов пива
В Великобритании за период пандемии местным пабам пришлось вылить 87 миллионов пинт, а это 453 миллиона долларов упущенной прибыли.
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Мировые продавцы шоколада столкнулись с жестким кризисом. В минувшем году спрос на сладость был рекордно низким - об этом пишет "Блумберг". Стагнация спроса на...
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