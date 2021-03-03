ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гомсельмаш поставит в Аргентину первый образец комбайна для уборки сои

03.03.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Гомсельмаш поставит в Аргентину первый образец комбайна для уборки сои

В стране уделяется большое внимание выращиванию этой культуры, которая востребована на внутреннем и внешнем рынках. Всего же в этом году запланировано поставить 10 единиц высокопроизводительных кормоуборочных комбайнов для сельхозпроизводителей Латинской Америки. Это часть экспортной стратегии "30-30-30". Еще один перспективный рынок для Беларуси - африканский.

Укрепиться в дальнем зарубежье - задача для всех белорусских предприятий

Так, накануне подписан контракт на поставку самосвалов БелАЗ в Индию. До 2023 года туда отправятся 90 машин.

Смотрите также:

БелАЗ поставит 29 самосвалов в Россию


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомсельмаш поставит в Аргентину первый образец комбайна для уборки сои В стране уделяется большое внимание выращиванию этой культуры, которая востребована на...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Две 16-этажки на выходе из метро. Как продвигается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by