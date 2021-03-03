Источник материала: БT

Гомсельмаш поставит в Аргентину первый образец комбайна для уборки сои

В стране уделяется большое внимание выращиванию этой культуры, которая востребована на внутреннем и внешнем рынках. Всего же в этом году запланировано поставить 10 единиц высокопроизводительных кормоуборочных комбайнов для сельхозпроизводителей Латинской Америки. Это часть экспортной стратегии "30-30-30". Еще один перспективный рынок для Беларуси - африканский.

Укрепиться в дальнем зарубежье - задача для всех белорусских предприятий

Так, накануне подписан контракт на поставку самосвалов БелАЗ в Индию . До 2023 года туда отправятся 90 машин.



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