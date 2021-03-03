В Банке развития могут поменять руководителя

Источник материала: Tut.by

В ближайшее время может смениться председатель правления государственного Банка развития. На место Андрея Жишкевича пророчат Александра Егорова из Беларусбанка, сообщили TUT.BY информированные источники.



Дмитрий Брушко, TUT.BY

Осенью 2020 года и зимой 2021 года силовики задержали несколько топ-менеджеров Банка развития. Однако вопросы касались периода работы, к которому Жишкевич не имел отношения.

Андрей Жишкевич возглавил Банк развития в конце 2018 года. До этого он 14 лет руководил частным МТБанком.

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35-летний Александр Егоров окончил БГУ и магистратуру Колледжа Уильямса. До прихода в Беларусбанк в 2015 году работал экономистом в МВФ и Министерстве экономики. С 14 января 2019 года является заместителем председателя правления Беларусбанка. Курирует вопросы стратегического развития и маркетинга, цифровой трансформации, казначейства.

В Банке развития не подтвердили информацию о смене руководства. Андрей Жишкевич отказался от комментариев.

Банк развития создан в соответствии с указом № 261 от 21 июня 2011 года. Его учредителями выступили Совмин и Нацбанк. Главной целью деятельности БР было развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестпроектов. Создание Банка развития велось в тесном сотрудничестве с Международным валютным фондом и Всемирным банком и основывалось на анализе международной практики функционирования аналогичных институтов развития.