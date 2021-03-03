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В Барановичах за взятку задержаны должностные лица филиала «Атланта»

03.03.2021 10:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 марта в Барановичах во время получения взятки задержали директора Барановичского станкостроительного завода (филиал ЗАО «Атлант») и начальника бюро коммерческого отдела, сообщили в пресс-службе МВД.

В МВД сообщили, что директора Барановичского станкостроительного завода (филиал ЗАО «Атлант») задержали с поличным во время получения 600 тысяч российских рублей. Руководитель предприятия пытался скрыться от правоохранителей в уборной рабочего кабинета и избавиться от денег, наличные удалось изъять.

Сообщается, что также задержан начальник бюро коммерческого отдела, который получил взятку в размере 330 тысяч российских рублей. У него изъяли российские рубли и доллары США.

«Установлено, что мужчины получили взятку от представителя челябинской фирмы за своевременное исполнение договоров поставок металлоизделий. По информации ГУБОПиК, работники отечественного завода могли получать „откаты“ ежегодно в виде процента от суммы товарооборота. Как правило, делалось это через трех-четырех посредников», — сказано в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса. Подозреваемые отправлены в ИВС.

 
 
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1 марта в Барановичах во время получения взятки задержали директора Барановичского станкостроительного завода (филиал ЗАО «Атлант») и начальника бюро...
 
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