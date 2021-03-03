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Торги в среду стартовали с роста евро и российского рубля, доллар подешевел
03.03.2021 11:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. Евро и российский рубль прибавили в стоимости, доллар упал в цене в начале торгов в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации БВФБ на 10:25, евро продемонстрировал рост на 0,05%, российский рубль подрос на 0,87%, доллар США упал в цене на 0,55%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы в начале торгов 3 марта:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Как ранее рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин,
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Европейская и российская валюты выросли в цене на старте торгов в середине рабочей недели, доллар США стал дешевле.
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