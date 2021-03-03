Торги в среду стартовали с роста евро и российского рубля, доллар подешевел

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. Евро и российский рубль прибавили в стоимости, доллар упал в цене в начале торгов в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации БВФБ на 10:25, евро продемонстрировал рост на 0,05%, российский рубль подрос на 0,87%, доллар США упал в цене на 0,55%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы в начале торгов 3 марта:

1 евро – 3,15 белорусского рубля;

1 доллар США – 2,62 рубля;

100 российских рублей – 3,52 рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Как ранее рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, лучшей валютой для сбережений наступающей весной станет доллар.

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