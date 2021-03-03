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Сколько заработает Петербургский нефтяной терминал на белорусских нефтепродуктах?
03.03.2021 11:37 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Порядка 180 тысяч тонн белорусских нефтепродуктов планирует принять Петербургский нефтяной терминал в 2021 году.
Сотрудничество осуществляется в рамках профильного правительственного соглашения между Беларусью и Россией,
По его словам, «в 2021 г ПНТ ожидает принять 680 тыс т мазута и 130 тыс т масла с белорусских НПЗ».
Привлечение белорусского объема, по словам бизнесмена, интересно для него, «но должно совпасть несколько параметров: долгосрочность, постоянство и цена».
Межправительственное соглашение между Беларусью и Россией о перевалке нефтепродуктов в портах Ленинградской области было заключено в прошлом месяце. Оно предполагает экспорт через российские порты исключительно нефтепродуктов в 2021-2023 годах.
Точками доставки планируется организовать на станции Лужской для светлых и станции Автово – для темных продуктов. За три года планируется вывезти через них 9,8 млн т топлива. Соглашение предполагает принцип «бери или плати».
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В феврале были названы участники раздела будущего нефтяного пирога: это компания «Портэнерго» в Усть-Луге и «Петербургский нефтяной терминал» в городском порту. Планы относительно экспорта белорусских нефтепродуктов через порт Приморск пока отсутствуют.
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Порядка 180 тысяч тонн белорусских нефтепродуктов планирует принять Петербургский нефтяной терминал в 2021 году.
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