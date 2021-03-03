Сколько заработает Петербургский нефтяной терминал на белорусских нефтепродуктах?

Порядка 180 тысяч тонн белорусских нефтепродуктов планирует принять Петербургский нефтяной терминал в 2021 году.

Сотрудничество осуществляется в рамках профильного правительственного соглашения между Беларусью и Россией, заявил совладелец ПНТ Михаил Скригин в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, «в 2021 г ПНТ ожидает принять 680 тыс т мазута и 130 тыс т масла с белорусских НПЗ».

Привлечение белорусского объема, по словам бизнесмена, интересно для него, «но должно совпасть несколько параметров: долгосрочность, постоянство и цена».

Межправительственное соглашение между Беларусью и Россией о перевалке нефтепродуктов в портах Ленинградской области было заключено в прошлом месяце. Оно предполагает экспорт через российские порты исключительно нефтепродуктов в 2021-2023 годах.

Точками доставки планируется организовать на станции Лужской для светлых и станции Автово – для темных продуктов. За три года планируется вывезти через них 9,8 млн т топлива. Соглашение предполагает принцип «бери или плати».

Напомним, 16 февраля Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов через российские морские порты.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 17 февраля прокомментировал решение официального Минска. Он сказал, что очень рад этому факту.

В феврале были названы участники раздела будущего нефтяного пирога: это компания «Портэнерго» в Усть-Луге и «Петербургский нефтяной терминал» в городском порту. Планы относительно экспорта белорусских нефтепродуктов через порт Приморск пока отсутствуют.