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Как Беларусь зарабатывает на реэкспорте цветов в Россию
03.03.2021 12:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В России в преддверии 8 Марта забили тревогу о росте цен на цветы из-за задержек фур на таможне вблизи белорусско-российской границы. В ФТС России уверили, что проблем нет, а нагоняют панику любители «серых схем». Большая часть продукции, которая вызывает вопросы у российских таможенников, следует из Беларуси. Как страна, где собственное производство цветов небольшое, стала крупным цветочным хабом?
Что говорит статистика?
По данным Национального статистического комитета Беларуси, по итогам 2020 года в страну было поставлено 924 млн штук срезанных цветов и бутонов на сумму свыше 294,7 млн долларов. По сравнению с 2019 годом это на 3,8% больше в количественном выражении и на 8,2% меньше в деньгах.
Крупнейший поставщик цветов на белорусский рынок — Эквадор. Из этой латиноамериканской страны поступило около половины продукции. На втором месте находятся Нидерланды, за ними следуют Кения и Колумбия. Самые популярные цветы — розы, хризантемы, гвоздики, лилии и орхидеи.
В минувшем году Беларусь экспортировала 891,9 млн штук цветов на 106 млн долларов. Почти вся продукция ушла в Россию. Интересно, что российская Национальная ассоциация цветоводов (НАЦ) говорит о поставке более 1 млрд штук белорусских цветов. Согласно таким расчетам, каждый второй купленный в России цветок приезжает из Беларуси.
По данным Белстата, еще пять лет назад объем импорта срезанных цветов в Беларусь не превышал 20 млн долларов. При этом экспорт цветов из Беларуси в Россию составлял 1,5 млн долларов.
Резкое увеличение поставок цветов как в Беларусь, так из нее в Россию начинается с 2016 года. По времени это совпало с тем, как Россия ввела ограничительные меры на импорт цветов из Нидерландов, а затем из Турции.
Почему Беларусь продает цветы дешевле, чем покупает?
Как видно из официальной статистики, Беларусь покупает и продает практически один и тот же объем цветов. При этом цена покупки выше выручки от продажи на 190 млн долларов. Можно было бы предположить, что это разная продукция, но объем производства цветов в Беларуси на порядок ниже, да и большая часть из них реализуется внутри страны.
Оказывается, нюанс кроется в статистике и налоговом законодательстве.
Если цветы напрямую завозить в Беларусь, то надо заплатить таможенную пошлину 5%, НДС, налог на прибыль и налог на дивиденды. Реэкспортеры могут платить только пошлину.
— Поставки идут через белорусские компании, освобожденные правительством Беларуси от уплаты НДС — так называемых таможенных транзитеров: они платят только 5% таможенной пошлины, которая и так самая низкая в мире, например, в ЕС — 8,5%, в Китае — 10%, —
На фоне пандемии
Белорусские и российские компании говорят о многомиллионных потерях бюджетов обеих стран от такого бизнеса. Так, по данным НАЦ, из-за белорусского реэкспорта российский бюджет ежегодно теряет как минимум около 80 млн долларов.
Кто продает цветы в Россию?
Основными покупателями цветов в России выступают малые предприятия или индивидуальные предприниматели, не платящие НДС. Корреспондент российского «Проекта» под видом покупателя
Сотрудница одной из крупнейших транспортных компаний, которая перевозит срезанные цветы для российских оптовиков, рассказала, что компания получает их через белорусские «Белтаможсервис» и «Глобалкастом»: «Эту схему никто не изменит, а напрямую из Эквадора привезти стоит в три раза дороже».
На
Группу компаний «Глобалкастом» источники на рынке
Компания «Газ Венчуре» была
В «Логексе» и «Глобалкастом» заявили, что не занимаются цветочным бизнесом. Получить комментарий в «Газ Венчуре» и «Белтаможсервисе» не удалось.
Участники рынка говорят, что деятельность вышеназванных компаний одними цветами не ограничивается. Об этом свидетельствуют и данные на сайте Мингорисполкома.
— Компании занимаются таможенной очисткой многих товаров, следующих транзитом в Россию из ЕС, Турции и Китая, в том числе овощей и фруктов. При этом «Белтаможсервис» является бесспорным лидером в этом направлении. Поскольку компания является не только логистическим оператором, имеет свои складские помещения, оказывает услуги таможенного оформления, но и занимается торговлей. Госоператор выстраивает партнерские отношения с частниками, — поясняют собеседники TUT.BY.
Из-за чего в России разгорелся сыр-бор?
В феврале Федеральная таможенная служба РФ начала масштабные проверки фур с цветами, которые ввозят в Россию из Беларуси. Ряд российских поставщиков и продавцов цветов
ФТС
При этом россияне не чураются не только задерживать фуры на границе, но и уничтожать цветы. Так, 18 февраля инспекторы Россельхознадзора
Представитель одной из транспортно-логистических компаний Беларуси считает, что проблемы на российской таможне связаны с активизацией разных групп влияния на цветочном рынке.
— Поставки «белорусских цветов» многим не дают покоя на российском рынке. Это и производители, и импортеры, и оптовики, и ритейлеры. Поэтому задержание скоропорта на границе хотя бы на несколько дней — это, по сути, причинение ущерба бизнесу. Розы если выживают, то становятся золотыми в буквальном смысле слова, — сказал TUT.BY участник рынка.
Российские производители цветов уже неоднократно
— Я так понимаю, что российская таможня хочет вернуть себе этот рынок, чтобы таможилось все в России. И, соответственно, налоги поступали в бюджет российский, а не белорусский. Вместо того чтобы привлечь тех же клиентов какими-то льготами, как это сделали белорусы в свое время, предоставив скидку, быстрое оформление машины и все остальное, наши, получается, просто в стойло загнали, — сказал
В последнее время российские импортеры были вынуждены пересмотреть логистику, переоформить документы и везти продукцию в Россию, минуя Беларусь. Так, например, часть цветов поставляется через страны Балтии.
Ехать из Литвы в Россию через Беларусь бывает чревато. Белорусские таможенники периодически сообщают о пресечении незаконного ввоза цветов в ЕАЭС. У литовских и российских перевозчиков выявлялось цветочной продукции больше, чем было заявлено в представленных к таможенному контролю документах.
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В России в преддверии 8 Марта забили тревогу о росте цен на цветы из-за задержек фур на таможне вблизи белорусско-российской границы. В ФТС России уверили, что...
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