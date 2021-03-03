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Глава МВД Украины рассказал о деле Шеремета и показаниях «белорусского одного товарища»

03.03.2021 12:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По делу об убийстве Павла Шеремета украинские следственные органы планируют два дополнительных следственных действия, а информация, полученная от белорусского свидетеля, оказалась «небезынтересной», заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону.


Фото: Reuters

Арсен Аваков сообщил, что дело Шеремета уже находится в суде, и подчеркнул, что это будет суд присяжных — именно им предстоит вынести решение о виновности обвиняемых. Напомним, журналист «Украинской правды» и «Радио Вести» Павел Шеремет погиб во время взрыва автомобиля утром 20 июля 2016 года в Киеве. В декабре 2019 года следствие задержало трех подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

— Дело Шеремета находится в части озвученных исполнителей уже в суде. Не просто в суде, а в суде присяжных. […] Присяжные пусть примут соответствующее решение. Пока что я наблюдаю, что суд присяжных господина Антоненко несколько раз уже оставляет под стражей, — заявил Аваков.

Глава украинского МВД, отвечая на вопрос Дмитрия Гордона о том, за что и с какой целью убили Шеремета, упомянул информацию, полученную от бывшего сотрудника спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси Игоря Макара, который проживает за границей.

— Совсем недавно мы увидели новый эпизод, когда белорусский один товарищ рассказал нам историю, показал нам материалы за пару лет до факта убийства Шеремета о том, что этот вопрос обсуждался в Беларуси. И этот вопрос с точки зрения заказчиков и за что — он всегда в этом деле висел. Смотрите, как он (вопрос о заказчиках убийства Шеремета. — Прим. TUT.BY) ложится. Мы не должны примеривать, ложится ли это в мое [расследование]… истина в этом или нет? Мы все время задаем вопрос: а какой мотив? Вот мы увидели один из мотивов, когда белорусские спецслужбы посчитали, что все-таки он (Павел Шеремет. — Прим. TUT.BY) является неудобным человеком. Были проведены следственные действия не так давно, уже после Нового года. Приезжал сюда этот товарищ — мы там договорились так, он дал показания. Показания небезынтересные. Это что касается второй части производства — по заказчикам. Еще у нас там будет два очень интересных следственных действия, а потом генеральный прокурор решит, можно ли эту информацию делать публичной и что с ней делать дальше, — рассказал украинский министр внутренних дел.

В начале года в Нацполиции Украины заявляли, что допросили опубликовавшего запись по делу Шеремета.

Напомним, 4 января европейское издание EUobserver опубликовало материал, в котором обнародовало аудиозапись, как утверждалось, сделанную 11 апреля 2012 года: якобы на ней тогдашний председатель КГБ Беларуси Вадим Зайцев обсуждает с с двумя сотрудниками спецподразделения «Альфа» возможное физическое устранение некоторых белорусских политических эмигрантов, а также журналиста Павла Шеремета, который погиб летом 2016 года в результате взрыва автомобиля в Киеве. Издание утверждало, что запись была получена от Игоря Макара, а тот, в свою очередь, получил ее еще в 2012 году.

Позже телеканал «Настоящее время» опубликовал результаты экспертизы, которую по просьбе журналистов провели специалисты, где сделано заключение о том, что голос на записи Макара и голос в телесюжетах, где выступал Вадим Зайцев, принадлежит одному и тому же человеку.

Вскоре Игорь Макар рассказал, что после публикации аудиозаписи с ним связались украинские дипломаты и попросили его прилететь в Украину для оказания содействия в расследовании убийства Шеремета. Макар также сообщил о том, что те данные, которыми он поделился с украинской стороной, могут существенно повлиять на ход расследования.

Через две недели после появления в публичном пространстве резонансного материала белорусский МИД обнародовал свою аудиозапись, где якобы Игорь Макар, встречаясь с представителем посольства Беларуси в Литве, обсуждает возможное сотрудничество за значительное денежное вознаграждение.

Позже Макар подтвердил, что такой разговор действительно был, однако объяснил его попыткой предотвратить готовившуюся провокацию в Минске, о которой он узнал из своих источников. Чтобы избежать ее, он решил сообщить об этом не только СМИ, но и «показать официальному органу Беларуси, что про ее подготовку известно не только спецслужбам». Макар был уверен, что таким образом заставит власти отказаться от планов. По словам Игоря Макара, о деньгах он говорил для большей убедительности. Он утверждает, что МИД не решился публиковать запись разговора в посольстве целиком, ограничившись нарезкой и компиляцией.

 
Теги: Минск
 
 
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Также Арсен Аваков заявил, что украинские следственные органы готовят еще два дополнительных следственных действия.
 
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