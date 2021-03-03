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«Продление незаконно». Адвокат Колесниковой Илья Салей остается под домашним арестом до апреля

03.03.2021 13:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Адвокату Марии Колесниковой Илье Салею продлили домашний арест до 16 апреля. По мнению защиты, решение о продлении нарушает максимальный срок содержания под стражей и домашним арестом, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико. Но суд Партизанского района отклонил жалобу адвокатов Салея на продление домашнего ареста.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как поясняет защита Салея, в соответствии с законом предельный срок по инкриминируемому Илье менее тяжкому преступлению не может превышать 6 месяцев и включает в себя время нахождения в ИВС и СИЗО, а значит истекает 9 марта 2021 года. После этого мера пресечения должна быть отменена или избрана иная, не связанная с лишением свободы.

— Применение в отношении Ильи домашнего ареста вопреки закону не учитывает личность, безупречную репутацию, авторитет среди коллег и признание Ильи в качестве одного из лучших молодых юристов Беларуси рядом наиболее авторитетных международных юридических рейтингов (Legal 500, IFLR1000), — говорится в комментарии адвокатов Салея.

Напомним, Илью Салея задержали 9 сентября по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности). 12 сентября стало известно, что следствие избрало ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

21 сентября суд отклонил жалобу защитников Ильи Салея и оставил его под стражей.

В октябре Илью Салея перевели из СИЗО под домашний арест. Это произошло после поездки Лукашенко в СИЗО КГБ на встречу с политзаключенными, на которой присутствовал и Салей. После этой встречи на свободу вышли бизнесмен Юрий Воскресенский и директор ИТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич: Воскресенский был отпущен из СИЗО КГБ под домашний арест, Рабцевич — под подписку о невыезде. 13 октября под подписку о невыезде освободили еще двух фигурантов дела PandaDoc — главного бухгалтера Юлию Шардыко и HR Владислава Михолапа.

 
 
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По мнению адвокатов Салея, решение о продлении нарушает максимальный срок содержания под стражей и домашним арестом, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико. Но...
 
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