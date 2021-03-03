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«Продление незаконно». Адвокат Колесниковой Илья Салей остается под домашним арестом до апреля
03.03.2021 13:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Адвокату Марии Колесниковой Илье Салею продлили
Как поясняет защита Салея, в соответствии с законом предельный срок по инкриминируемому Илье менее тяжкому преступлению не может превышать 6 месяцев и включает в себя время нахождения в ИВС и СИЗО, а значит истекает 9 марта 2021 года. После этого мера пресечения должна быть отменена или избрана иная, не связанная с лишением свободы.
— Применение в отношении Ильи домашнего ареста вопреки закону не учитывает личность, безупречную репутацию, авторитет среди коллег и признание Ильи в качестве одного из лучших молодых юристов Беларуси рядом наиболее авторитетных международных юридических рейтингов (Legal 500, IFLR1000), — говорится в комментарии адвокатов Салея.
Напомним, Илью Салея
21 сентября суд
В октябре Илью Салея перевели из СИЗО под домашний арест. Это произошло после поездки Лукашенко в СИЗО КГБ на встречу с политзаключенными, на которой присутствовал и Салей. После этой встречи
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По мнению адвокатов Салея, решение о продлении нарушает максимальный срок содержания под стражей и домашним арестом, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико. Но...
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