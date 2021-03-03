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Курсы валют в среду: доллар США подешевел, евро немного подорожал
03.03.2021 14:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. Евро и российский рубль подорожали, доллар подешевел на торгах в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро незначительно прибавил в цене - 0,04%, российский рубль продемонстрировал рост на 0,83%, а доллар США подешевел на 0,61%.
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Как ранее рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин,
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Доллар США упал в цене на торгах в среду, европейская и российская валюты прибавили в стоимости по отношению к белорусскому рублю.
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