Спустя полгода: Беларусбанк возобновил выдачу потребительских кредитов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до пяти лет, рассказали в пресс-службе финучреждения.

Процентная ставка составляет 25% годовых, а при подаче заявки через дистанционные каналы (веб-сайт банка, мобильный банкинг, контакт-центр, инфокиоск) – 24%. Проценты, как поясняют в банке, установлены с учетом ставок, сложившихся в банковской системе республики.

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Напомним, Беларусбанк приостановил прием новых заявок на потребительский кредит 1 сентября 2020 года. Тогда также он перестал выдавать деньги на финансирование недвижимости и приобретение автомобилей.

Сейчас в банке есть несколько программ потребительских кредитов. Для покупки товаров отечественных производителей можно взять кредит "Партнер Оптимальный", ставка по нему – 11,25% годовых. Помимо этого, есть кредит "Партнер Online" на 6, 9, 12 месяцев c уплатой процентов в размере 4% – 11% годовых для покупки товаров и услуг у организаций торговли, являющихся партнерами банка.

Напомним, Беларусбанк с 1 февраля возобновил выдачу кредитов на покупку вторичного жилья. Кредит "Ипотека Экспресс" предусмотрен на покупку готового жилья в размере до 100% его стоимости, то есть получить его могут и те, кто собирается приобретать жилье на вторичном рынке. Процентная ставка по кредиту составляет 21% (ставка рефинансирования Нацбанка, увеличенная на 13,25 процентных пункта). Решение по заявке на кредит банк принимает не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления-анкеты.

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