ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мозырский НПЗ произвел рекордное количество битума

03.03.2021 14:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. В 2020 году по сравнению с 2019 годом производство и отгрузка битума увеличилась почти на 17%, а по сравнению с 2018 годом – на треть, сообщили в пресс-службе Мозырского НПЗ.

Нефтеперерабатывающий завод отмечает, что выполнение битумной программы в прошлом году оказалось успешнее предыдущих лет, о чем говорит абсолютный рекорд реализации продукции.

Большая украинская стройка

"Основным направлением поставок битума в 2020 году была Украина, куда отгружено более 70% произведенного нашим предприятием продукта. Этому способствовало выполнение украинской правительственной программы "Большая стройка", – рассказали на МНПЗ.

Всего в 2020 году Мозырский НПЗ реализовал на рынках 582 тысячи тонн битумов, из которых 410 тысяч тонн было поставлено на украинский рынок. Для сравнения в 2017 году эти цифры составляли 377 тысяч тонн и 163 тысячи тонн соответственно.

В месяц нефтеперерабатывающий завод производил и реализовывал 2,8 тысячи тонн битумов, что составляет 120 автоцистерн, или 48 железнодорожных вагонов.

Беларусь – абсолютный лидер

Ранее стало известно, что по итогам минувшего года на украинский рынок было поставлено 860,2 тысячи тонн дорожного битума, что в два раза больше показателя 2019 года (427,8 тысячи тонн).

Очевидно, что основным поставщиком стала Беларусь, которая сумела обеспечить рост поставок на 77% в сравнении с предыдущим годом (253,7 тысячи тонн).

Абсолютно весь объем реализованного на украинском рынке белорусского битума был произведен на Мозырском НПЗ. При этом основная часть поставок осуществлялась автомобильным транспортом.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинская правительственная программа по строительству дорог привела к повышенному спросу на битум, чем в свою очередь воспользовался белорусский...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Продление незаконно». Адвокат Колесниковой Илья Салей остается под домашним арестом до апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by