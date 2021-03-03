Мозырский НПЗ произвел рекордное количество битума

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. В 2020 году по сравнению с 2019 годом производство и отгрузка битума увеличилась почти на 17%, а по сравнению с 2018 годом – на треть, сообщили в пресс-службе Мозырского НПЗ.

Нефтеперерабатывающий завод отмечает, что выполнение битумной программы в прошлом году оказалось успешнее предыдущих лет, о чем говорит абсолютный рекорд реализации продукции.

Большая украинская стройка

"Основным направлением поставок битума в 2020 году была Украина, куда отгружено более 70% произведенного нашим предприятием продукта. Этому способствовало выполнение украинской правительственной программы "Большая стройка", – рассказали на МНПЗ.

Всего в 2020 году Мозырский НПЗ реализовал на рынках 582 тысячи тонн битумов, из которых 410 тысяч тонн было поставлено на украинский рынок. Для сравнения в 2017 году эти цифры составляли 377 тысяч тонн и 163 тысячи тонн соответственно.

В месяц нефтеперерабатывающий завод производил и реализовывал 2,8 тысячи тонн битумов, что составляет 120 автоцистерн, или 48 железнодорожных вагонов.

Беларусь – абсолютный лидер

Ранее стало известно, что по итогам минувшего года на украинский рынок было поставлено 860,2 тысячи тонн дорожного битума, что в два раза больше показателя 2019 года (427,8 тысячи тонн).

Очевидно, что основным поставщиком стала Беларусь, которая сумела обеспечить рост поставок на 77% в сравнении с предыдущим годом (253,7 тысячи тонн).

Абсолютно весь объем реализованного на украинском рынке белорусского битума был произведен на Мозырском НПЗ. При этом основная часть поставок осуществлялась автомобильным транспортом.