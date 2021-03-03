Алкогольно-табачные послабления, новые запреты и игры с мелким шрифтом. Что меняется в законе о рекламе?

Источник материала: Tut.by

С 8 июля 2021 года вступит в силу закон № 82, которым вносятся изменения в законы по вопросам рекламы. Что меняется в регулировании рекламной деятельности на территории Беларуси, рассказала юрист компании REVERA Анастасия Рудкевич.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Общие требования к рекламе

По общему правилу реклама в Беларуси должна размещаться на государственном языке. Действующая редакция закона о рекламе допускает использование иностранного языка без перевода в наименовании товаров, произведений, творческих коллективов. Со вступлением в силу закона № 82 появится возможность указания в рекламе названий спортивных команд, соревнований, спортивных, спортивно-массовых, туристических мероприятий, конкурсов, наград на иностранном языке.

Расширен перечень информации, для которой установлены требования к оформлению, шрифту. Шрифт не менее половины наибольшего размера шрифта, применяемого в рекламе, должен будет использоваться для сносок, содержащих информацию о:

цене объекта рекламирования; скидках; наличии объекта рекламирования на рынке; основаниях использования в рекламе слов «номер один», «первый» и других, создающих впечатление о преимуществе товара.

Введены новые запреты, касающиеся размещения рекламы.

Запрет на распространение рекламы по телефону без получения предварительного согласия абонента на получение рекламы. Такое согласие должно быть оформлено в письменной или электронной форме. Действующая редакция Закона о рекламе требований к форме такого согласия не содержит. Запрет на доставку рекламных материалов похоронных бюро в абонентские почтовые шкафы или индивидуальные почтовые ящики (за исключением печатных СМИ, содержащих рекламу) без получения предварительного согласия владельцев этих почтовых ящиков (в письменной или электронной форме). Запрет на превышение уровня звука рекламы и сообщения о ее последующей трансляции над уровнем звука транслируемой программы, которая прерывается рекламой.

Наружная реклама

Перечень требований предъявляемых к наружной рекламе будет дополнен новыми требованиями. Например, паспорт средства наружной рекламы будет выдаваться:

при размещении рекламы на государственном недвижимом имуществе — рекламораспространителю по результатам проведения торгов; при размещении рекламы на частной собственности — рекламораспространителю после получения согласия собственника на размещение рекламы на его имуществе; при размещении рекламы на зданиях историко-культурных ценностей — рекламораспространителю после согласования эскиза средства наружной рекламы.

Сокращены сроки проведения процедуры выдачи паспорта (с 30 до 15 рабочих дней). А также сокращены сроки процедуры выдачи продления действия паспорта средства наружной рекламы (с 15 до 5 рабочих дней).

Введено обязательное требование о нахождении средства наружной рекламы в надлежащем техническом и эстетическом состоянии. Ответственность за несоблюдение такого требования, а также механизм привлечения к ответственности законодательством специально не установлены. В связи с этим юристы полагают, что несоблюдение требования влечет ответственность, предусмотренную ст. 12.15 Кодекса об административных правонарушениях (штраф до 50 базовых величин).

Реклама алкоголя и табака

В соответствии с действующей редакцией закона о рекламе запрещена организация и проведение конкурсов, рекламных, спортивных мероприятий для стимулирования продаж алкоголя. Закон № 82 не снимает такой запрет, но при этом уточняет, что требование не распространяется на рекламные мероприятия, проводимые в маркетинговых целях в объектах общественного питания, например, мероприятия, в ходе которых потребителям, которые приобрели алкогольный напиток, предоставляются подарки или скидки.

Введен запрет на использование слов, тождественных наименованиям видов табачных изделий, на вывесках торговых объектов.

Разрешена реклама табачных, а также нетабачных никотиносодержащих изделий, размещаемая на сайте импортера и производителя в интернете. Действующая редакция Закона о рекламе запрещает рекламу табачных изделий вовсе.

Недобросовестная и недостоверная реклама

Со вступлением в силу изменений в закон о рекламе к недобросовестной рекламе будет относиться, в частности, реклама, которая содержит:

негативную оценку товара, который произведен или реализуется другой организацией; сравнение рекламируемого товара с товаром другой организации или другого гражданина, рекламируемой организации с другой организацией, рекламируемых производственных объектов, торговых объектов или объектов обслуживания с другим объектом и т.п.

Сейчас такая реклама считается неэтичной.

Скорректировано понятие недостоверной рекламы. Недостоверной будет считаться реклама, которая содержит недостоверную информацию в отношении:

места, способа или даты изготовления, состава, количества, назначения, условий применения, иных свойств товара; наличия товара в магазине в указанном количестве; доставки, обмена, возврата, ремонта или обслуживания товара.

Сейчас указанная реклама относится к недобросовестной.

Напомним, что недобросовестная и недостоверная реклама относятся к ненадлежащей рекламе. Законодательство Беларуси запрещает размещение ненадлежащей рекламы. На рекламодателя, рекламораспространителя и рекламопроизводителя предусмотрено наложение административного взыскания за размещение недобросовестной, недостоверной, неэтичной, а также скрытой рекламы в размере до 50 базовых величин.

Среди прочих изменений юристы обращают внимание на то, что впервые установлены требования к содержанию рекламы, если речь идет о деятельности микрофинансовых организаций; деятельности по совершению операций с беспоставочными внебиржевыми инструментами; деятельности акционерных инвестиционных фондов.