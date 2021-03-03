Совет Федерации хочет равных условий для всех на цветочном рынке России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. На российском рынке нужно создать равные условия для всех поставщиков цветов, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента.

По ее словам, через несколько дней наступит 8 марта, но цены на цветочную продукцию кусаются, чем недовольны мужчины, а женщины в это время ожидают много цветов.

Равные условия поставок цветов

"Никто не просит какого-то эксклюзива, но существуют неравные конкурентные условия для поставщиков зарубежных цветов и для наших цветоводов, которые вложили свои инвестиции, построили теплицы, выращивают цветы и находятся у себя в отечестве в более ущербных условиях", - констатировала спикер Совета Федерации.

Валентина Матвиенко рассказала, что раньше у российских цветоводов НДС составлял 10%, но в январе прошлого года его подняли до отметки в 20%.

"Зарубежные идут на льготных условиях в страну, что-нибудь же надо придумать. Создайте равные конкурентные условия с зарубежными поставщиками цветов", - обратилась спикер к замминистра финансов Алексею Сазанову.

Белорусский след в цветах

По информации представителя министерства финансов, проблема заключается в том, что цветочная продукция следует через Беларусь по заниженной таможенной стоимости.

"В настоящее время ФТС работает совместно с ФНС России, также мы в постоянном диалоге с белорусскими коллегами, чтобы возможность завоза цветов через Беларусь с пониженными ценовыми индикаторами пресечь. Соответственно, комплекс мер уже проводится с февраля. Мы надеемся, что уже в этом году нам удастся стабилизировать ситуацию", - сказал Алексей Сазанов.

В ходе заседания Совета Федерации была достигнута договоренность, что в конце марта будет выработана дорожная карта, которая будет содержать перечень всех решений для разрешения данной проблемы.

Расследование Sputnik о положении цветочных дел в отношениях Беларуси и России, читайте по ссылке .