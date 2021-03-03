ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Совет Федерации хочет равных условий для всех на цветочном рынке России

03.03.2021 15:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. На российском рынке нужно создать равные условия для всех поставщиков цветов, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента.

По ее словам, через несколько дней наступит 8 марта, но цены на цветочную продукцию кусаются, чем недовольны мужчины, а женщины в это время ожидают много цветов.

Равные условия поставок цветов

"Никто не просит какого-то эксклюзива, но существуют неравные конкурентные условия для поставщиков зарубежных цветов и для наших цветоводов, которые вложили свои инвестиции, построили теплицы, выращивают цветы и находятся у себя в отечестве в более ущербных условиях", - констатировала спикер Совета Федерации.

Валентина Матвиенко рассказала, что раньше у российских цветоводов НДС составлял 10%, но в январе прошлого года его подняли до отметки в 20%.

"Зарубежные идут на льготных условиях в страну, что-нибудь же надо придумать. Создайте равные конкурентные условия с зарубежными поставщиками цветов", - обратилась спикер к замминистра финансов Алексею Сазанову.

Белорусский след в цветах

По информации представителя министерства финансов, проблема заключается в том, что цветочная продукция следует через Беларусь по заниженной таможенной стоимости.

© Sputnik / Валерия Берекчиян
Букетные отношения между Беларусью и Россией: еще не нокаут, но уже нокдаун

"В настоящее время ФТС работает совместно с ФНС России, также мы в постоянном диалоге с белорусскими коллегами, чтобы возможность завоза цветов через Беларусь с пониженными ценовыми индикаторами пресечь. Соответственно, комплекс мер уже проводится с февраля. Мы надеемся, что уже в этом году нам удастся стабилизировать ситуацию", - сказал Алексей Сазанов.

В ходе заседания Совета Федерации была достигнута договоренность, что в конце марта будет выработана дорожная карта, которая будет содержать перечень всех решений для разрешения данной проблемы.

Расследование Sputnik о положении цветочных дел в отношениях Беларуси и России, читайте по ссылке.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские власти считают, что проблема заключается в поставках цветов из Беларуси по заниженной стоимости.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Курсы валют в среду: доллар США подешевел, евро немного подорожал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by