ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Готовится визит в Беларусь руководства и бизнеса Удмуртии

03.03.2021 15:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар - Sputnik. Беларусь и Удмуртия готовят визит в Минск руководства Удмуртской области России, заявил в ходе онлайн-конференции заместитель председателя правительства Удмуртии Михаил Хомич.

"На этот год готовится бизнес-миссия в Беларусь. Планируется, что во главе делегации будет Глава Удмуртской республики Александр Владимирович Бречалов", - заявил Хомич.

По его словам, Беларусь является лидером среди стран по бизнес-активности со стороны Удмуртии.

"Ни в одну страну нет столько бизнес-визитов из Удмуртии, как в Беларусь. Как минимум, это два визита в год", - сказал он.

Хомич подчеркнул, что в последние годы "видна готовность бизнеса двух стран к диалогу и сотрудничеству".

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Товары и услуги из Севастополя могут появиться в Беларуси

Один из активных регионов

В свою очередь глава Торгпредства России в Беларуси Юрий Золотарев отметил, что Удмуртская Республика является одним из активных российских регионов на белорусском направлении.

Он напомнил, что предыдущая представительная бизнес-миссия в Беларусь из Удмуртии была организована в феврале прошлого года. По словам Золотарева, в рамках данного мероприятия прошли Дни Удмуртии в Беларуси.

В свою очередь заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик подчеркнул, что Удмуртия является одним из ключевых партнеров среди российских регионов.

"И мы готовы развивать взаимовыгодные двусторонние кооперационные связи", - заявил замминистра.

По его словам, речь идет о поставках белорусской сельскохозяйственной, автобусной техники, лифтового оборудования.

"Мы заинтересованы в налаживании партнерских отношений со всеми предприятиями Удмуртии, которые готовы к открытому и взаимовыгодному сотрудничеству", - отметил замминистра.

При этом он напомнил, что белорусские производители придерживаются требований о высоком качестве производимой продукции и отметил, что Беларусь готова поставить в Удмуртию современные комфортабельные белорусские автобусы.

"Наши производители также заинтересованы в замене лифтового оборудования в Удмуртии", - сказал замминистра.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский автопром готов поставить в Удмуртию комфортабельные современные автобусы, а также обновить лифтовое оборудование.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Аккумуляторный завод под Брестом экологически безопасен – облисполком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by