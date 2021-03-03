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Готовится визит в Беларусь руководства и бизнеса Удмуртии
03.03.2021 15:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар - Sputnik. Беларусь и Удмуртия готовят визит в Минск руководства Удмуртской области России, заявил в ходе онлайн-конференции заместитель председателя правительства Удмуртии Михаил Хомич.
"На этот год готовится бизнес-миссия в Беларусь. Планируется, что во главе делегации будет Глава Удмуртской республики Александр Владимирович Бречалов", - заявил Хомич.
По его словам, Беларусь является лидером среди стран по бизнес-активности со стороны Удмуртии.
"Ни в одну страну нет столько бизнес-визитов из Удмуртии, как в Беларусь. Как минимум, это два визита в год", - сказал он.
Хомич подчеркнул, что в последние годы "видна готовность бизнеса двух стран к диалогу и сотрудничеству".
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Один из активных регионов
В свою очередь глава Торгпредства России в Беларуси Юрий Золотарев отметил, что Удмуртская Республика является одним из активных российских регионов на белорусском направлении.
Он напомнил, что предыдущая представительная бизнес-миссия в Беларусь из Удмуртии была организована в феврале прошлого года. По словам Золотарева, в рамках данного мероприятия прошли Дни Удмуртии в Беларуси.
В свою очередь заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик подчеркнул, что Удмуртия является одним из ключевых партнеров среди российских регионов.
"И мы готовы развивать взаимовыгодные двусторонние кооперационные связи", - заявил замминистра.
По его словам, речь идет о поставках белорусской сельскохозяйственной, автобусной техники, лифтового оборудования.
"Мы заинтересованы в налаживании партнерских отношений со всеми предприятиями Удмуртии, которые готовы к открытому и взаимовыгодному сотрудничеству", - отметил замминистра.
При этом он напомнил, что белорусские производители придерживаются требований о высоком качестве производимой продукции и отметил, что Беларусь готова поставить в Удмуртию современные комфортабельные белорусские автобусы.
"Наши производители также заинтересованы в замене лифтового оборудования в Удмуртии", - сказал замминистра.
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Белорусский автопром готов поставить в Удмуртию комфортабельные современные автобусы, а также обновить лифтовое оборудование.
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