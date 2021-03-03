Готовится визит в Беларусь руководства и бизнеса Удмуртии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар - Sputnik. Беларусь и Удмуртия готовят визит в Минск руководства Удмуртской области России, заявил в ходе онлайн-конференции заместитель председателя правительства Удмуртии Михаил Хомич.

"На этот год готовится бизнес-миссия в Беларусь. Планируется, что во главе делегации будет Глава Удмуртской республики Александр Владимирович Бречалов", - заявил Хомич.

По его словам, Беларусь является лидером среди стран по бизнес-активности со стороны Удмуртии.

"Ни в одну страну нет столько бизнес-визитов из Удмуртии, как в Беларусь. Как минимум, это два визита в год", - сказал он.

Хомич подчеркнул, что в последние годы "видна готовность бизнеса двух стран к диалогу и сотрудничеству".

Один из активных регионов

В свою очередь глава Торгпредства России в Беларуси Юрий Золотарев отметил, что Удмуртская Республика является одним из активных российских регионов на белорусском направлении.

Он напомнил, что предыдущая представительная бизнес-миссия в Беларусь из Удмуртии была организована в феврале прошлого года. По словам Золотарева, в рамках данного мероприятия прошли Дни Удмуртии в Беларуси.

В свою очередь заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик подчеркнул, что Удмуртия является одним из ключевых партнеров среди российских регионов.

"И мы готовы развивать взаимовыгодные двусторонние кооперационные связи", - заявил замминистра.

По его словам, речь идет о поставках белорусской сельскохозяйственной, автобусной техники, лифтового оборудования.

"Мы заинтересованы в налаживании партнерских отношений со всеми предприятиями Удмуртии, которые готовы к открытому и взаимовыгодному сотрудничеству", - отметил замминистра.

При этом он напомнил, что белорусские производители придерживаются требований о высоком качестве производимой продукции и отметил, что Беларусь готова поставить в Удмуртию современные комфортабельные белорусские автобусы.

"Наши производители также заинтересованы в замене лифтового оборудования в Удмуртии", - сказал замминистра.

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