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ЕЭК отмечает сокращение ВВП в начале года в странах ЕАЭС, за исключением Беларуси

03.03.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Евразийская экономическая комиссия отмечает сокращение ВВП в начале года в странах ЕАЭС, за исключением Беларуси. Об этом сообщила Ия Малкина, помощник председателя коллегии ЕЭК. В нашей стране валовой внутренний продукт увеличился на 1,3 %. Также отмечается, что в январе потребительские цены на товары и услуги в целом по ЕАЭС выросли на 0,7 %.

Кроме того, в начале года наблюдается положительная динамика по производству сельхозпродукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оно увеличилось почти на 1 %.

 
 
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Евразийская экономическая комиссия отмечает сокращение ВВП в начале года в странах ЕАЭС, за исключением Беларуси. Об этом сообщила Ия Малкина, помощник...
 
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