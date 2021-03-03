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Цветы к 8 марта будут продавать в Минске на дополнительных площадках
03.03.2021 16:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. Дополнительные площадки для продажи цветов организуют в Минске с 5 по 8 марта, сообщили Sputnik в главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома.
В этом году, помимо цветочных магазинов и киосков, цветы в столице будут продаваться на 221 площадке. В прошлом году их было чуть больше 200.
Главные условия для продавцов – уведомить налоговую о продаже, уплатить единый налог и сделать справку о том, что цветы выращены на приусадебном участке. В этом году ставка налога при реализации цветов и цветочной продукции увеличена по сравнению с прошлым годом.
За организацию торговли в Минске нужно уплатить 76 рублей, в Минском районе и всех областных центрах – 66 рублей, в крупных райцентрах (Барановичи, Мозырь, Молодечно, Пинск и так далее) – 58 рублей, в других населенных пунктах – 57 рублей.
За незаконную торговлю могут выписать предупреждение и взыскать пятикратный налог, при повторных случаях – штраф от 10 до 50 базовых (от 290 до 1450 рублей).
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Основная масса торговых точек будет располагаться возле магазинов, киосков, школ, поликлиник и остановок общественного транспорта.
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