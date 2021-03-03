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Беларусбанк снова выдает потребительские кредиты

03.03.2021 17:11 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

АСБ «Беларусбанк» возобновил выдачу кредитов на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до пять лет, сообщила пресс-служба банка.

Подать заявку на кредит физическим лицам можно как в учреждении банка, так и через каналы дистанционного банковского обслуживания (веб-сайт банка, М-банкинг, Контакт-центр, Инфокиоск). «Процентная ставка по кредиту установлена с учетом ставок, сложившихся в банковской системе республики, и составляет 25% годовых, 24% – при подаче заявки в указанных дистанционных каналах», — приводит сообщение банка ПраймПресс.

По кредиту для приобретения товаров белорусских производителей «Партнер Оптимальный» банк сохранил процентную ставку на уровне ставки рефинансирования Нацбанка, увеличенной на 3,5% (11,25% годовых).

Кредит «Партнер Online» выдается на 6, 9, 12 месяцев с уплатой процентов в размере 4-11% годовых для приобретения товаров и услуг у партнеров банка.

АСБ Беларусбанк - крупнейший государственный банк Беларуси.

 
 
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АСБ «Беларусбанк» возобновил выдачу кредитов на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до пять лет, сообщила пресс-служба банка.
 
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