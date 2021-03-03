В Евросоюзе прокомментировали приговор Борисевич и Сорокину

Источник материала: Tut.by

Нарушение права на свободу слова, выражение мнений, а также на прозрачное и справедливое судебное разбирательство недопустимы и идут вразрез с международными обязательствами Беларуси по соблюдению прав человека. Так пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано прокомментировал приговор журналисту TUT.BY Катерине Борисевич и врачу БСМП Артему Сорокину.





Петер Стано заявил, что, «согласно достоверным сообщениям, 11 ноября 2020 года Роман Бондаренко был избит до смерти лицами, связанными с сотрудниками правоохранительных органов». Виновные не привлечены к ответственности.

— Слишком долго белорусам отказывали в их основных свободах, включая свободу выражения мнений и информации, и в самых основных правах, таких как право на прозрачное и справедливое судебное разбирательство. Эти нарушения недопустимы и идут вразрез с международными обязательствами Беларуси по соблюдению прав человека. ЕС будет продолжать поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии и уважению основных свобод. Европейский союз продолжит активно поддерживать усилия, направленные на сбор доказательств пыток и репрессий в Беларуси и привлечение виновных к ответственности, — говорится в заявлении Стано.

Напомним, 2 марта суд Московского района Минска признал виновными журналистку TUT.BY Катерину Борисевич и врача БСМП Артема Сорокина. Катерина Борисевич приговорена к шести месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин, Артем Сорокин — к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых. Его освободили в зале суда, Катерина остается под стражей.