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Деревообрабатывающий холдинг создается на базе "Ивацевичдрева"

03.03.2021 19:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поставил подпись под указом, на основании которого на базе ОАО "Ивацевичдрев" формируется деревообрабатывающий холдинг.

© Sputnik / Алексей Никольский
Лукашенко считает, что модернизация деревообработки себя оправдала

Согласно документу, акции различных белорусских деревообрабатывающих организаций, которые находятся в управлении ОАО "Банк развития Беларуси", вносятся как неденежный вклад в уставный фонд ивацевичского производителя.

"Это предприятие станет управляющей компанией деревообрабатывающего холдинга", – уточнили в пресс-службе главы государства.

Кроме того, Лукашенко исключил из полномочий Банка развития функции управление предприятиями деревообработки.

Правительству Беларуси поручено вместе с областными властями разработать эффективную стратегию развития холдинга.

В последний раз вопрос деревообработки в республике поднимался на докладе у президента в октябре минувшего года: тогда Лукашенко поставил задачу производить в Беларуси свой картон.

ОАО "Ивацевичдрев" – одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Беларуси, которое специализируется на производстве древесно-стружечных плит и мебели. Сейчас на нем трудятся около тысячи работников. На ОАО функционирует полный цикл производства: от лесозаготовок до выпуска изделий.

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Теги: Минск
 
 
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Правительству Беларуси поручено вместе с областными властями разработать эффективную стратегию развития холдинга.
 
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