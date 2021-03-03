|
Деревообрабатывающий холдинг создается на базе "Ивацевичдрева"
03.03.2021 19:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поставил подпись под указом, на основании которого на базе ОАО "Ивацевичдрев" формируется деревообрабатывающий холдинг.
© Sputnik / Алексей Никольский
Согласно документу, акции различных белорусских деревообрабатывающих организаций, которые находятся в управлении ОАО "Банк развития Беларуси", вносятся как неденежный вклад в уставный фонд ивацевичского производителя.
"Это предприятие станет управляющей компанией деревообрабатывающего холдинга", – уточнили в пресс-службе главы государства.
Кроме того, Лукашенко исключил из полномочий Банка развития функции управление предприятиями деревообработки.
Правительству Беларуси поручено вместе с областными властями разработать эффективную стратегию развития холдинга.
В последний раз вопрос деревообработки в республике поднимался на докладе у президента в октябре минувшего года: тогда Лукашенко поставил задачу производить в Беларуси
ОАО "Ивацевичдрев" – одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Беларуси, которое специализируется на производстве древесно-стружечных плит и мебели. Сейчас на нем трудятся около тысячи работников. На ОАО функционирует полный цикл производства: от лесозаготовок до выпуска изделий.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительству Беларуси поручено вместе с областными властями разработать эффективную стратегию развития холдинга.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)