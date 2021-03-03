«Проблемная» деревообработка покинула Банк развития. Лукашенко одобрил создание нового холдинга

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 3 марта подписал указ № 78 «О создании и деятельности деревообрабатывающего холдинга».





В соответствии с документом акции деревообрабатывающих организаций, находящихся в управлении Банка развития Беларуси, будут внесены в виде неденежного вклада в уставный фонд ОАО «Ивацевичдрев». Это предприятие станет управляющей компанией деревообрабатывающего холдинга, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Указом также исключается из прав и полномочий Банка развития управление деревообрабатывающими предприятиями.

Лукашенко поручил правительству совместно с облисполкомами обеспечить разработку эффективной стратегии развития нового деревообрабатывающего холдинга.

Напомним, в 2016 году 9 предприятий деревообработки — «Гомельдрев», «Мостовдрев», «Речицадрев», «ФанДОК», «Борисовдрев», «Витебскдрев», «Могилевдрев», Новосверженский лесозавод и «Мозырский ДОК» — передали в управление Банку развития. По сути, заводы находились на грани полной остановки, несмотря на то, что в их модернизацию были вложены серьезные ресурсы — на всех 1,2 млрд долларов.

— За прошедшее время мы стабилизировали финансовое состояние, пополнив оборотные средства предприятий, существенно оптимизировали бизнес-процессы и вывели большинство предприятий на близкую к максимально возможной производственную загрузку. На мой взгляд, Банк развития как антикризисный управляющий свою функцию в целом успешно выполнил, — говорил в интервью TUT.BY в начале 2020 года глава банка Андрей Жишкевич.

Однако платить по инвесткредитам помешала неблагоприятная ценовая конъюнктура: в начале 2019 года цены на фанеру упали на 30%, на ДСП — на 25%. Этому способствовал кризис перепроизводства: открывались новые заводы, в том числе европейские, на фоне наблюдавшегося роста рынка. При таком падении цены на готовую продукцию достигнутый белорусскими предприятиями уровень рентабельности обнулился. Однако помимо этого не все проекты оказались сами по себе эффективными.

Вместе с тем наличие деревообработки мешало Банку развития привлекать средства нерезидентов в Беларусь. Дело в том, что компании деревообработки с долгом под 1 млрд долларов, хоть и не включались в консолидированную отчетность группы Банка развития, поскольку ему не принадлежали, а лишь им управлялись, все равно вызывали массу вопросов со стороны действующих и потенциальных кредиторов.