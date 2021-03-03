Матвиенко: цены на цветы кусаются. В России хотят ужесточить условия поставок цветов из Беларуси

— Через несколько дней — 8 Марта, цены на цветы кусаются, мужчины недовольны, женщины ждут много цветов. Никто не просит какого-то эксклюзива, но [существуют] неравные конкурентные условия для поставщиков зарубежных цветов и для наших цветоводов, которые вложили свои инвестиции, построили теплицы, выращивают цветы и находятся у себя в отечестве в более ущербных условиях. У них было 10% НДС, с января прошлого года подняли до 20%. Зарубежные идут на льготных условиях в страну, что-нибудь же надо придумать, — сказала Матвиенко.

«Создайте равные конкурентные условия с зарубежными поставщиками цветов», — добавила спикер Совфеда, обращаясь к Сазанову.

По словам замглавы Минфина, проблема состоит в том, что через Беларусь цветы завозятся исходя из заниженной таможенной стоимости.

— В настоящее время ФТС работает совместно с ФНС России, также мы в постоянном диалоге с белорусскими коллегами, чтобы возможность завоза цветов через Беларусь с пониженными ценовыми индикаторами пресечь. Соответственно, комплекс мер уже проводится с февраля. Мы надеемся, что уже в этом году нам удастся стабилизировать ситуацию, — сказал Сазанов.

Спикер Совфеда договорилась с Сазановым, что до конца марта будет представлена дорожная карта с перечнем необходимых мер для решения данной проблемы и сроками их принятия.

— Вы собираетесь на 8 Марта любимой женщине цветы дарить? Собираетесь. Вот посмотрите отечественные цветы и встретьтесь с цветоводами, — подчеркнула Матвиенко.

Ранее Матвиенко неоднократно предлагала вернуться к вопросу освобождения от НДС российских производителей цветочной продукции.

В России в преддверии 8 Мартао росте цен на цветы из-за задержек фур на таможне вблизи белорусско-российской границы. В ФТС России, что проблем нет, а нагоняют панику любители «серых схем». Большая часть продукции, которая вызывает вопросы у российских таможенников, следует из Беларуси. Российские производители цветов уже неоднократноправительство РФ ограничить импорт цветов.