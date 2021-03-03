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Матвиенко: цены на цветы кусаются. В России хотят ужесточить условия поставок цветов из Беларуси

03.03.2021 19:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко попросила замглавы Минфина Алексея Сазанова создать равные конкурентные условия для российских и зарубежных цветоводов, так как «цены на цветы кусаются». Об этом она сказала в среду на заседании палаты, сообщает ТАСС.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Через несколько дней — 8 Марта, цены на цветы кусаются, мужчины недовольны, женщины ждут много цветов. Никто не просит какого-то эксклюзива, но [существуют] неравные конкурентные условия для поставщиков зарубежных цветов и для наших цветоводов, которые вложили свои инвестиции, построили теплицы, выращивают цветы и находятся у себя в отечестве в более ущербных условиях. У них было 10% НДС, с января прошлого года подняли до 20%. Зарубежные идут на льготных условиях в страну, что-нибудь же надо придумать, — сказала Матвиенко.

«Создайте равные конкурентные условия с зарубежными поставщиками цветов», — добавила спикер Совфеда, обращаясь к Сазанову.

По словам замглавы Минфина, проблема состоит в том, что через Беларусь цветы завозятся исходя из заниженной таможенной стоимости.

— В настоящее время ФТС работает совместно с ФНС России, также мы в постоянном диалоге с белорусскими коллегами, чтобы возможность завоза цветов через Беларусь с пониженными ценовыми индикаторами пресечь. Соответственно, комплекс мер уже проводится с февраля. Мы надеемся, что уже в этом году нам удастся стабилизировать ситуацию, — сказал Сазанов.

Как Беларусь зарабатывает на реэкспорте цветов в Россию

Спикер Совфеда договорилась с Сазановым, что до конца марта будет представлена дорожная карта с перечнем необходимых мер для решения данной проблемы и сроками их принятия.

— Вы собираетесь на 8 Марта любимой женщине цветы дарить? Собираетесь. Вот посмотрите отечественные цветы и встретьтесь с цветоводами, — подчеркнула Матвиенко.

Ранее Матвиенко неоднократно предлагала вернуться к вопросу освобождения от НДС российских производителей цветочной продукции.

В России в преддверии 8 Марта забили тревогу о росте цен на цветы из-за задержек фур на таможне вблизи белорусско-российской границы. В ФТС России уверили, что проблем нет, а нагоняют панику любители «серых схем». Большая часть продукции, которая вызывает вопросы у российских таможенников, следует из Беларуси. Российские производители цветов уже неоднократно просили правительство РФ ограничить импорт цветов.

 
 
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Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко попросила замглавы Минфина Алексея Сазанова создать равные конкурентные условия для российских и зарубежных...
 
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