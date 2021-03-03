СК показал видео, снятое скрытой камерой в штабе Тихановской. Кто на записи и что о ней известно

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет 2 марта опубликовал сообщение о том, что расследование уголовного дела в отношении доверенных лиц Тихановской завершено. Сообщение иллюстрировала видеозапись : семеро (иногда восемь) человек — среди них (не все время) Светлана Тихановская — сидят за столом и обсуждают протесты в Гомеле. Снято это, по уверению СК, 5 августа в Минске. Запись не новая: ее уже демонстрировали по госТВ 9 августа прошлого года. Давайте расскажем, кто на ней и что о записи говорят сама Светлана и сын одной из участниц.





Что за видео?

Видео, снятое скрытой камерой в офисе кандидата в президенты Тихановской, уже как-то демонстрировали : по БТ в день выборов 9 августа. В сюжете гостелевидение назвало встречу активистов «Страны для жизни» «тайной вечерей». Авторы расследования утверждали, что на встрече обсуждалась «подготовка к массовым акциям, закупка инвентаря для Майдана и финансирование общего дела».

Напомним, к этому времени уже были задержаны многие активисты из штабов оппозиции — и не только Тихановской.

Теперь видео показал Следственный комитет: в связи с тем, что завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской.

Видео длится 3 минуты 16 секунд и состоит из обрезанных реплик его участников. Нарезку СК снабдило расшифровкой.

«Значит, люди готовы. Ну, Гомель вы знаете. Он вообще такой протестный город, готовы вообще на кардинальные вещи: подходить к исполкому, вызывать начальство, требовать пересчета», — говорит один из людей на видео.

Следующая в нарезке короткая фраза звучит так: «Наша задача будет все-таки захват исполкома».

Ее прерывает другая, звучит уже мужской голос: «План такой: убрать всех глав администраций, поставить замов под контроль и на каждый район поставить по одному из уполномоченных представителей».

Что это якобы будут за люди, не обсуждается.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Далее женский голос обращается, по-видимому, к Тихановской: «Вариант выборов, мы знаем, чем он закончится, и мы знаем ситуацию, что в любом случае, если это будет не девятого, не десятого, но пятнадцатого, точка невозврата уже есть — и ты будешь все-таки президентом».

Светлана отвечает: «Вы понимаете, что я одна вообще ни с чем не справлюсь? Я лягу под одеяло, накроюсь и никуда не выйду».

В одном из аудиоотрывков мужской голос отмечает, что нужны мегафоны, комплекты раций и финансирование.

«Не все готовы за просто так вот выйти. Ну, нам нужен силовой блок. Чтобы акцию протеста первая омоновская шеренга не сбила. Не все готовы за идею просто выйти вперед и пострадать».

В это время Тихановская встает из-за стола, надевает пиджак и выходит — на следующем кадре нарезки ее нет, и больше она за столом не появляется.

Кто на видео?

На видео за столом вместе с Тихановской — то семь, то восемь человек.

Это глава штаба Светланы Мария Мороз, сейчас она со Светланой живет в Вильнюсе, а также гомельские активисты Юрий Власов, Татьяна Каневская, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин — всех их задержали еще до выборов, им предъявлены обвинения в приготовлении к массовым беспорядкам (ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 УК) и приготовлении к захвату зданий и сооружений (ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 УК).

Скоро их будут судить.



Юрий Власов, на заднем плане слева от него Татьяна Каневская. Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Есть на видео и другие люди. Их фамилии нам (думаем, органам — тоже) известны, знаем мы о них немного, оперативно получить комментарий не можем — поэтому мы их не называем.

Что о видео говорит СК?

По версии СК, 5 августа 2020 года Тихановская с соратниками провела встречу. Обвиняемые с ее участием, мол, обсуждали «план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц».

Для осуществления плана они якобы искали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

СК сообщает, что «поддержав план, она [Тихановская] согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления».



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Что говорят о видео Тихановская и родные активистов?

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская отвергла обвинения СК в том, что она участвовала в разработке планов по организации массовых беспорядков и захвату зданий органов госвласти в Гомеле.

«За время предвыборной программы и месяцы протеста после выборов команда Светланы Тихановской общалась и продолжает общаться с огромным количеством белорусов. Часть из них всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры — но Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов. Как показывают более 200 дней белорусского протеста, Светлана Тихановская и ее команда поддерживали только мирные методы».

Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина в разговоре с TUT.BY назвала видео «смонтированным вбросом».



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Сын одной из участниц видео, Татьяны Каневской, Александр, говорит, что видел эти записи еще в августе — и знает, о чем шла речь на встрече. Сам он вместе с отцом и братьями тоже участвовал в кампании — собирал подписи в поддержку альтернативных кандидатов, был независимым наблюдателям на участках, — но активистом штаба Светланы или других кандидатов не был.

— Они тогда разбирали все варианты. Речь шла о защите инициативной группы, а кроме того — о подавлении агрессии. Такой формат не был нужен никому! То, что мы видим, — набор склеенных фрагментов. С таким успехом можно склеить любой ролик.