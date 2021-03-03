Аккумуляторный завод в Бресте запустят: разрешение на выбросы загрязняющих веществ получено

Пусконаладочные работы на Брестском аккумуляторном заводе, против которого выступали жители города, завершаются. Объект получил заключение о соответствии требованиям экологической безопасности.

Об этом пишет Tribuna.com в среду, напоминая, что соучредителем завода является Дмитрий Басков.

Заключение выдал Республиканский центр государственной экологической экспертизы. А глава Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Ян Венскович рассказал, что объект находится на жесточайшем экологическом контроле.

По его словам, аккредитованные лаборатории ежемесячно проводят измерения на источниках загрязняющих веществ.

«В период с октября 2020 года по март 2021 года проведено 146 отборов проб и измерений. Превышений установленных нормативов выбросов ни по свинцу, ни по серной кислоте не выявлено. В большинстве случаев показатели оказались в разы меньше допустимых. На сегодняшний день концентрации загрязняющих веществ от источников выбросов аккумуляторного завода соответствуют выданному разрешению», – сказал Венскович.

Венскович заявил, что «14 апреля 2020 года было выдано разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух». По его словам, в данном документе установлены нормативы допустимых выбросов, условия осуществления выбросов. А само разрешение выдано на срок пусконаладочных работ для выхода завода на проектную мощность.

Государственный санитарный врач Брестской области Елена Ильяшева заявила, что содержания вредных веществ, создающих угрозу здоровью населения, обнаружено не было.

«Проведенные в течение последних двух с половиной лет исследования атмосферного воздуха, почвы, воды, а также исследования в ходе пусконаладочных работ свидетельствуют о том, что содержания вредных веществ, создающих угрозу здоровью населения, обнаружено не было», – сказала Ильяшева.

История вопроса

Скандал вокруг аккумуляторного завода разгорелся больше двух лет назад, когда власти решили построить в черте города вредное производство. Брест выступил против: каждые выходные с конца февраля 2018 года местные жители проводили акции протеста, пытаясь привлечь внимание властей к проблеме.

Летом 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса (в то время) о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».

Перед выборами на проблему обратил внимание и Александр Лукашенко, который в июне приехал в Брест и поклялся не строить завод, если жители против, и даже пообещал провести референдум по данному вопросу. Впрочем, уже тогда говорилось, что референдум пройдет после выборов.

Однако в конце августа 2021 года стало известно , что завод будет запущен.

Примечательно, что владеют компанией приближенные к Лукашенко люди: Сергей Каганович (85% доли компании), который неоднократно участвовал в хоккейных турнирах Лукашенко, и Дмитрий Басков (15%), экс-глава хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер президентской команды по совместительству.