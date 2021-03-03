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МАРТ разъяснил, как устанавливать цены на социально значимые товары
04.03.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. Ежемесячное изменение цен на социально значимые товары (СЗТ) первой необходимости не может превышать 0,2% к цене на них, сложившейся на последний день предыдущего месяца, или к цене на товар той же разновидности и расфасовки, если в последний день предыдущего месяца товар не реализовывался.
© Sputnik / Виктор Толочко
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) разъяснило меры по стабилизации цен на СЗТ первой необходимости – информация об этом была размещена в среду 3 марта на сайте ведомства.
В МАРТ подчеркнули, что отпускные цены, устанавливаемые производителями (импортерами), должны быть подтверждены экономическими расчетами.
"Округление цен на СЗТ первой необходимости должно осуществляться таким образом, чтобы их рост не превышал предельного уровня в размере 0,2% за месяц", – указали в ведомстве.
Увеличение цен более 0,2% в месяц (например, в связи с ростом контрактной цены, цены производителя, импортера (оптового поставщика), расходов (затрат), курсовых колебаний и другое) допускается только после согласования комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров.
МАРТ напоминает, что постановление Совмина "О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости" не распространяется на продукцию общественного питания (кулинарная продукция, хлебобулочные, кондитерские изделия и напитки, производимые при осуществлении общественного питания), а также СЗТ первой необходимости, реализуемые за пределы Беларуси.
Ограничение на "отпускание" цен
Напомним, в Беларуси введено
Запрет касается 62 товарных позиций, среди них – крупы, мясо, рыба, яйца, картофель, кофе, чай, сахар, соль, а также туалетная бумага, подгузники, мыло, спички.
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Отпускные цены, устанавливаемые производителями, должны быть подтверждены экономическими расчетами.
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