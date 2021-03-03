МАРТ разъяснил, как устанавливать цены на социально значимые товары

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. Ежемесячное изменение цен на социально значимые товары (СЗТ) первой необходимости не может превышать 0,2% к цене на них, сложившейся на последний день предыдущего месяца, или к цене на товар той же разновидности и расфасовки, если в последний день предыдущего месяца товар не реализовывался.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) разъяснило меры по стабилизации цен на СЗТ первой необходимости – информация об этом была размещена в среду 3 марта на сайте ведомства.

В МАРТ подчеркнули, что отпускные цены, устанавливаемые производителями (импортерами), должны быть подтверждены экономическими расчетами.

"Округление цен на СЗТ первой необходимости должно осуществляться таким образом, чтобы их рост не превышал предельного уровня в размере 0,2% за месяц", – указали в ведомстве.

Увеличение цен более 0,2% в месяц (например, в связи с ростом контрактной цены, цены производителя, импортера (оптового поставщика), расходов (затрат), курсовых колебаний и другое) допускается только после согласования комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров.

МАРТ напоминает, что постановление Совмина "О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости" не распространяется на продукцию общественного питания (кулинарная продукция, хлебобулочные, кондитерские изделия и напитки, производимые при осуществлении общественного питания), а также СЗТ первой необходимости, реализуемые за пределы Беларуси.

Ограничение на "отпускание" цен

Напомним, в Беларуси введено ограничение на рост цен на ряд товаров и медпрепаратов.

Запрет касается 62 товарных позиций, среди них – крупы, мясо, рыба, яйца, картофель, кофе, чай, сахар, соль, а также туалетная бумага, подгузники, мыло, спички.

Задачу по выработке политики ценообразования поставил президент Александр Лукашенко в ходе встречи с главой КГК Василием Герасимовым во Дворце Независимости.

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