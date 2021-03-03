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На базе предприятия "Ивацевичдрев" будет создан деревообрабатывающий холдинг

04.03.2021 10:01 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 3 марта. На базе предприятия "Ивацевичдрев" будет создан деревообрабатывающий холдинг. Это предусматривает указ, подписанный Александром Лукашенко 3 марта.

"Акции деревообрабатывающих организаций, находящихся в управлении Банка развития Беларуси, будут внесены в виде неденежного вклада в уставный фонд ОАО "Ивацевичдрев". Это предприятие станет управляющей компанией деревообрабатывающего холдинга", — сообщила пресс-служба Лукашенко. 

Указ исключает из прав и полномочий Банка развития управление деревообрабатывающими предприятиями. 

При подписании указа правительству дано поручение совместно с облисполкомами обеспечить "разработку эффективной стратегии развития" деревообрабатывающего холдинга с управляющей компанией ОАО "Ивацевичдрев".


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 марта. На базе предприятия "Ивацевичдрев" будет создан деревообрабатывающий холдинг. Это предусматривает указ, подписанный Александром Лукашенко 3 марта. ...
 
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