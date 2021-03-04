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"Ремонт здесь делали 30 лет назад". Видео-обзор квартиры в Минске, аренда которой стоит $5000 в месяц
04.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Realt.by приехал в дом на пр-те Независимости, 13, чтобы показать интерьер
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"Ремонт здесь делали 30 лет назад". Видео-обзор квартиры в Минске, аренда которой стоит $5000 в месяц
Realt.by приехал в дом на пр-те Независимости, 13, чтобы показать интерьер уникальной квартиры, которую можно арендовать со скидкой, всего за $5000 в месяц. Кто может...
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