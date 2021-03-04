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"Ремонт здесь делали 30 лет назад". Видео-обзор квартиры в Минске, аренда которой стоит $5000 в месяц

04.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Realt.by приехал в дом на пр-те Независимости, 13, чтобы показать интерьер уникальной квартиры, которую можно арендовать со скидкой, всего за $5000 в месяц. Кто может позволить себе такое жилье? И как выглядят апартаменты? Все самое интересное — в новом выпуске реального обзора.

"Ремонт здесь делали 30 лет назад". Видео-обзор квартиры в Минске, аренда которой стоит 00 в месяц
"Ремонт здесь делали 30 лет назад". Видео-обзор квартиры в Минске, аренда которой стоит 00 в месяц

Содержание ролика:

0:00 — о чем будет этот выпуск

0:15 — информация про дом

4:00 — представление квартиры

4:57 — гостиная + библиотека

5:50 — библиотека

9:42 — ванная комната

10:43 — кухня

12:05 — второй этаж

13:43 — красивый вид 

16:20 — уже уезжаем 

 
Теги: Минск
 
 
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Realt.by приехал в дом на пр-те Независимости, 13, чтобы показать интерьер уникальной квартиры, которую можно арендовать со скидкой, всего за $5000 в месяц. Кто может...
 
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