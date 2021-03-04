"Ремонт здесь делали 30 лет назад". Видео-обзор квартиры в Минске, аренда которой стоит $5000 в месяц

Источник материала: realt.by

Realt.by приехал в дом на пр-те Независимости, 13, чтобы показать интерьер уникальной квартиры , которую можно арендовать со скидкой, всего за $5000 в месяц. Кто может позволить себе такое жилье? И как выглядят апартаменты? Все самое интересное — в новом выпуске реального обзора.

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