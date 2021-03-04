Плата за отопление в новостройке, продажа квартиры до сдачи дома, выселение квартирантов. Ответы на серьезные вопросы читателей

Одна из злободневных тем февраля – потяжелевшие «жировки» . О том, что тарифы изменятся, белорусов предупредили задолго до, но в моменте оказалось больнее. Чиновникам пришлось даже оправдаться – весной цены будут ниже, все дело в морозах!

Конечно, ситуация затронула и первичный рынок. Один из вопросов экспертам об этом:

«Как будет происходить начисление платы за тепло в новостройке, если нет возможности прописаться? В январе получили ключи, а жить до сих пор не можем, так как не все договоры заключены. Прописка же, как я поняла, будет возможна, когда будет право собственности, а его не можем получить, пока не определена до конца обслуживающая организация».

Отвечает юрист, риэлтер агентства недвижимости «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 29 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З, обязанность по внесению платы за жилищно-коммунальные услуги и возмещению расходов на электроэнергию в соответствии с договорами на оказание жилищно-коммунальных услуг, договорами на управление общим имуществом совместного домовладения, а также в случаях, предусмотренных законодательными актами, и в случае, предусмотренном частью первой пункта 5 настоящей статьи, возникает у члена организации застройщиков со дня ввода жилого дома в эксплуатацию.

В соответствии с частью первой пункта 5 статьи 29 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З, отказ от заключения договора на оказание основных жилищно-коммунальных услуг, договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда, договора на управление общим имуществом совместного домовладения не освобождает собственников жилых и (или) нежилых помещений, в том числе собственников блокированных и одноквартирных жилых домов, нанимателей, арендаторов, лизингополучателей жилых помещений, членов организаций застройщиков, дольщиков, заключивших договоры, предусматривающие передачу им во владение и пользование объектов долевого строительства, от внесения платы за фактически оказанные основные жилищно-коммунальные услуги, платы за пользование жилым помещением и возмещения расходов на электроэнергию.

В соответствии с пунктом 13-1 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571 «Об утверждении Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию», плата за жилищно-коммунальные услуги в жилых помещениях в завершенных строительством многоквартирных жилых домах, подлежащая внесению дольщиком, заключившим договор, предусматривающий передачу ему во владение и пользование объекта долевого строительства, либо членом организации застройщиков, рассчитывается по субсидируемым тарифам для населения до дня регистрации по месту жительства в жилых помещениях, но не более одного месяца со дня возникновения права собственности на эти помещения, с применением установленного настоящим Положением порядка взимания дифференцированной платы за услуги газоснабжения, снабжения сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных установок в зависимости от объема потребления таких услуг.

В соответствии с пунктом 4 статьи 219 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07 декабря 1998 г. № 218-З, члены жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, машино-место, предоставленные этим лицам кооперативом в пользование, приобретают право собственности на указанное имущество с момента регистрации этого права в установленном порядке.

Таким образом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, для отдельных категорий граждан применяются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, даже когда в квартире никто не зарегистрирован. По субсидируемому тарифу жилищно-коммунальные услуги оплачивают дольщики (члены организации застройщиков) в новостройках до момента их регистрации в квартире.

При этом льготный период не может быть больше одного месяца со дня регистрации права собственности на квартиру.

Соответственно, так как регистрация права собственности на квартиру у Вас еще не произошла, то оплата жилищно-коммунальных услуг (например, интересующее Вас отопление) должна рассчитываться по субсидируемым тарифам.