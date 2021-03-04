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Птицу из района Лейпцига в Беларусь ввозить нельзя: грипп

04.03.2021 10:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар – Sputnik. Беларусь ограничила ввоз птицы из некоторых районов Германии. Информация об этом размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных, на административной территории района Лейпциг в Саксонии зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

Временные ограничения введены на ввоз оттуда в Беларусь живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

Все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из данного региона приостановлены.

Департамент также информирует о необходимости дополнительной биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

Птичий грипп – острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Высокопатогенные штаммы гриппа могут вызывать 100-процентную гибель птиц.

Вероятность передачи нынешней формы птичьего гриппа человеку не доказана.

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Теги: Минск
 
 
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Высокопатогенные штаммы гриппа могут вызывать 100-процентную гибель птиц. Вероятность заражения человека не доказана.
 
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