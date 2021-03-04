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В Бресте выбрали виды бизнеса, куда могут устроиться безработные

04.03.2021 10:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар – Sputnik. Установлен перечень наиболее значимых для Бреста видов предпринимательской деятельности, куда могут устроиться безработные, соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению Брестского городского исполнительного комитета от 9 февраля 2021 года № 137, предпринимательство должно помогать устраиваться на работу безработным. 

© CC0 / Pixabay/Claudio_Scott
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Производство питомников, готовых текстильных изделий (кроме одежды), декоративных изделий из дерева считается важным для Бреста, а также чистка и уборка зданий, доставка еды, ремонт компьютеров, различные виды работ и даже выращивание цветов.

Всего в списке находится 50 пунктов.

Постановление вступило в силу после его официального опубликования.

По данным Минтруда, численность рабочей силы в возрасте 15-74 лет в 2020-м составила 5,128 миллионов белорусов, из них 4,920 миллиона были заняты в экономике. Около 208 тысяч остаются безработными.

В Беларуси более 60% вакансий связаны с рабочими специальностями. В топе такие профессии, как водитель автомобиля, швея, продавец, повар, санитарка, слесари различных направлений.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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