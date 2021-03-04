Безработицы не видно, но проблема есть. Как регионы теряли кадры и почему точки роста не справились

Источник материала: Tut.by

В 2020 сохранилась тенденция превышения количества уволенных над числом принятых на работу в большинстве районов страны. Разукрупнение бизнеса, отсутствие финансовых возможностей для расширения у государственных предприятий приводят к сокращениям и переходу работников в малый бизнес. Текущие условия для инвестиций в расширение производства или создание новых предприятий неблагоприятны, что создаст дополнительное давление на рынок труда и приведет к оттоку специалистов за пределы страны или усилит социальную напряженность в стране, отмечают эксперты «Кошта урада».



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Краткие итоги 2020

В 13 из 128 районов и городов областного значения количество принятых на работу превысило количество уволенных.

Наибольший абсолютный прирост по принятым работникам — в Могилевском районе (419 человек)

Самые значительные сокращения в абсолютном выражении — в Минске (11 282 человека)

В 3 районах Беларуси за год сократили каждого двадцатого от списочной численности (декабрь 2020)

В Дубровенском районе на 8 принятых работников пришлось 10 уволенных.

Каждый 63-й работник сокращен

В 2020 белорусские крупные и средние предприятия всех форм собственности, а также малые предприятия с численностью от 16 человек и выше приняли на работу 667,9 тыс., уволили 713,7 тыс. человек. Чистые увольнения составили 45,8 тыс. человек. Списочная численность в декабре 2020 составила 2 888,3 тыс. человек. Можно заметить, что потеряло работу 1,6% от списочной численности или 1 из 63 работников.

При общем негативном тренде сокращения численности работников на предприятиях как по причинам демографического, так и экономического характера, ситуация в районах и городах областного значения имеет существенные различия.

Во всех крупных городах — потери рабочих мест

Наибольшие чистые сокращения были зафиксированы по итогам 2020 в Минске. На работу было принято 158,7 тыс. человек, уволено - 170,0 тыс. человек. На чистой основе сокращения в Минске составили 11,3 тыс. человек. Стоит отметить, что в Минске превышение числа уволенных над числом принятых наблюдается уже несколько лет, однако эти данные не учитывают малый бизнес в столице, который набирает работников. Большинство уволенных находит себе место в торговле и иных местах сферы услуг. Вместе с тем, в 2020 году для Минска были характерны низкие темпы увеличения IT сектора, значительное сокращение сферы гостиниц и ресторанов, увольнения в транспортной сфере (за исключением метрополитена).

Кроме Минска еще в 7 городах и 2 районах, было уволено на чистой основе более 1000 человек. Это все областные центры, Бобруйск и Барановичи, а также Солигорский и Борисовский район. Сокращения в крупных городах вполне объяснимы по причинам, похожим на ситуацию в Минске — расширение сфер деятельности малого бизнеса, вывод предприятий либо их частей в промышленные зоны за пределы крупных городов. Ситуация в Солигорском и Борисовском районе иная.

Для Солигорского района ключевым предприятием является "Беларуськалий", финансовые результаты которого в 2020 сложно назвать позитивными. Сокращения в химической промышленности Минской области могут являться признаком сокращений на ведущем производителе калийных удобрений в стране. Кроме этого, в Солигорском районе значительную роль в сфере занятости занимает текстильное и швейное производство, которое в 2020-м столкнулось с резким снижением спроса на продукцию как внутри страны, так и за ее пределами. В Солигорском районе было уволено на чистой основе 1149 человек, или 2,1% от списочной численности.

Борисовский район - крупный промышленный центр, наличие железнодорожного сообщения со столицей делает трудовые ресурсы более мобильными в части занятости. Можно предположить, что основные сокращения в этом регионе затронули промышленные предприятия в сфере деревообработки, производства продуктов питания, машин и оборудования. Сложности с производством испытывал в отдельные периоды и завод "Белджи", однако по итогам года предприятие увеличило выпуск автомобилей, что могло положительно сказаться на численности работников. Суммарно предприятия Борисовского района сократили 1042 человека, или 2,2% от списочной численности.

Небольшие точки роста, которые не влияют на общую картину

В 13 регионах Беларуси в 2020 прием на работу превышал увольнения. За исключением Мозырского и Речицкого района, остальные регионы относились к числу небольших.

Лишь в двух районах, Островецком и Могилевском, прием на работу был выше количества уволенных на 400 человек. Ситуация в Островецком районе обусловлена началом работы Белорусской АЭС, что привело к найму работников в различных сферах, обслуживающих АЭС. Это и сами работники предприятия, и работники сферы ЖКХ и иных социальных объектов на территории района. За год на работу в районе было принято на 404 человека больше, чем уволено.

Ситуация в Могилевском районе связана с привлечением иностранных инвестиций в ряде средних предприятий на территории района, которые занимаются производством мебели, химической продукции и бумажных изделий. Эти отрасли в 2020 чувствовали себя достаточно уверенно, что привело к росту выпуска продукции и, как следствие, дополнительной потребности в трудовых ресурсах. Прием на работу в районе на 419 человек превысил увольнения.

Еще в восьми районах прием на работу превысил увольнения в пределах 100 человек, в трех — от 100 до 150 человек. С учетом общего сальдо эти данные демонстрируют, что точек роста у крупных и средних предприятий практически нет, а сложившийся инвестиционный климат не предполагает активное появление новых предприятий.

Что дальше?

Ситуация в регионах в значительной степени зависит от местных органов власти и общей ситуации в стране. Частный бизнес будет рассматривать для инвестиций иные юрисдикции, справедливо опасаясь за сохранность вложенных средств в текущих условиях. Государственные предприятия в своем большинстве на расширение не способны и зависят от объемов государственной поддержки. Те немногие крупные и средние предприятия, которые пытаются развиваться, не в состоянии закрыть все вопросы рынка труда.

Частично проблему может решить отъезд специалистов в другие страны, но этому препятствуют закрытые границы и непредсказуемость пандемии. У государства нет возможностей по обеспечению полной занятости при достойном уровне зарплаты, это приведет либо к отъезду специалистов после снятия ограничений из-за пандемии либо к росту социальной напряженности в регионах. Новые инвестиции могли бы решить проблему занятости, но вернуть доверие инвесторов текущему составу управления страной уже невозможно, считают эксперты.