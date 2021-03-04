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В последнем доме долгостроя "Аркадия" уже утепляют стены и открыли продажу коммерческих помещений. Среди них – магазины и медицинский центр

04.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На данный момент в печально известной «Аркадии» (жилой комплекс в районе Сельхозпоселка) остается недостроенным последний дом – многоподъездная «стенка» на 402 квартиры. В конце января дольщики даже обращались к президенту с просьбой открыть им кредитную линию на завершение строительства. На днях мы заметили, что в многоэтажке кипит работа – строители утепляют стены. Кроме того, УКС Советского района выставил на продажу находящиеся в проблемном доме коммерческие помещения. Соответствующая проектная декларация опубликована в газете «Минский курьер».

В последнем доме долгостроя "Аркадия" уже утепляют стены и открыли продажу коммерческих помещений. Среди них – магазины и медицинский центр
В последнем доме долгостроя "Аркадия" уже утепляют стены и открыли продажу коммерческих помещений. Среди них – магазины и медицинский центр
В последнем доме долгостроя "Аркадия" уже утепляют стены и открыли продажу коммерческих помещений. Среди них – магазины и медицинский центр

Речь идет об объекте «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными административными и торговыми помещениями и подземными и надземными автостоянками в границах ул. М. Богдановича, Амурской, Тургенева, Тиражной» (4-я очередь строительства).

В последнем доме долгостроя "Аркадия" уже утепляют стены и открыли продажу коммерческих помещений. Среди них – магазины и медицинский центр
В последнем доме долгостроя "Аркадия" уже утепляют стены и открыли продажу коммерческих помещений. Среди них – магазины и медицинский центр
В последнем доме долгостроя "Аркадия" уже утепляют стены и открыли продажу коммерческих помещений. Среди них – магазины и медицинский центр

Напомним, что жилой комплекс «Аркадия» вдоль улицы Богдановича начали строить в 2007 году. Он должен был состоять из 5 жилых домов: трех 26-этажных домов-свечек и двух многоподъездных 15-этажных домов. Планировалось, что к 2017 году весь комплекс будет введен в эксплуатацию. Однако с окончанием строительства возникли проблемы: директора «Тамбаза» Льва Хаютина посадили, а достраивать дома по распоряжению президента взялся УКС Советского района. К последнему дому ЖК строители приступили лишь в июле 2020 года. Завершить стройку и сдать дом в эксплуатацию планируется летом 2022 года.

В последнем доме долгостроя "Аркадия" уже утепляют стены и открыли продажу коммерческих помещений. Среди них – магазины и медицинский центр
В последнем доме долгостроя "Аркадия" уже утепляют стены и открыли продажу коммерческих помещений. Среди них – магазины и медицинский центр
В последнем доме долгостроя "Аркадия" уже утепляют стены и открыли продажу коммерческих помещений. Среди них – магазины и медицинский центр

В декларации уточняется, что финансирование строительства осуществляется за счет бюджетной ссуды, средств дольщиков и денежных средств, составляющих прибыль заказчика.

Отметим, что выпущенная декларация касается исключительно встроенных помещений: все квартиры в комплексе уже давно «выкуплены». Под различные коммерческие объекты в новостройке отведено порядка 12 тысяч «квадратов». Известно, что здесь будут помещения торгового, административного и медицинского назначения.

В последнем доме долгостроя "Аркадия" уже утепляют стены и открыли продажу коммерческих помещений. Среди них – магазины и медицинский центр
В последнем доме долгостроя "Аркадия" уже утепляют стены и открыли продажу коммерческих помещений. Среди них – магазины и медицинский центр
В последнем доме долгостроя "Аркадия" уже утепляют стены и открыли продажу коммерческих помещений. Среди них – магазины и медицинский центр

Располагаться коммерческие объекты будут по периметру всего дома. Так, с самой оживленной стороны – с улицы Богдановича – в стилобатной части дома откроются три магазина. Еще ряд встроенных помещений торгового и административного назначения будут доступны со стороны улиц Тиражной и Амурской. А вот первый этаж дома со стороны улицы Тургенева отдадут под медицинское учреждение на 200 посещений в смену. Ранее сообщалось, что здесь будет работать амбулатория для жителей квартала.

Стоимость «квадрата» встроенных помещений под магазины (стилобат) – 2415 рублей; встроенных помещений торгового и административного назначения – 3481 рубль; помещений медицинского назначения – 3472 рубля.

 
 
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На данный момент в печально известной «Аркадии» (жилой комплекс в районе Сельхозпоселка) остается недостроенным последний дом – многоподъездная «стенка» на 402...
 
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