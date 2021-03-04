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В последнем доме долгостроя "Аркадия" уже утепляют стены и открыли продажу коммерческих помещений. Среди них – магазины и медицинский центр
04.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На данный момент в печально известной «Аркадии» (жилой комплекс в районе Сельхозпоселка) остается недостроенным последний дом – многоподъездная «стенка» на 402 квартиры. В конце января дольщики даже
Напомним, что
В декларации уточняется, что финансирование строительства осуществляется за счет бюджетной ссуды, средств дольщиков и денежных средств, составляющих прибыль заказчика.
Отметим, что выпущенная декларация касается исключительно встроенных помещений: все квартиры в комплексе уже давно «выкуплены». Под различные коммерческие объекты в новостройке отведено порядка 12 тысяч «квадратов». Известно, что здесь будут помещения торгового, административного и медицинского назначения.
Располагаться коммерческие объекты будут по периметру всего дома. Так, с самой оживленной стороны – с улицы Богдановича – в стилобатной части дома откроются три магазина. Еще ряд встроенных помещений торгового и административного назначения будут доступны со стороны улиц Тиражной и Амурской. А вот первый этаж дома со стороны улицы Тургенева отдадут под медицинское учреждение на 200 посещений в смену. Ранее сообщалось, что здесь будет работать амбулатория для жителей квартала.
Стоимость «квадрата» встроенных помещений под магазины (стилобат) – 2415 рублей; встроенных помещений торгового и административного назначения – 3481 рубль; помещений медицинского назначения – 3472 рубля.
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В последнем доме долгостроя "Аркадия" уже утепляют стены и открыли продажу коммерческих помещений. Среди них – магазины и медицинский центр
На данный момент в печально известной «Аркадии» (жилой комплекс в районе Сельхозпоселка) остается недостроенным последний дом – многоподъездная «стенка» на 402...
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