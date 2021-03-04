Напомним, что жилой комплекс «Аркадия» вдоль улицы Богдановича начали строить в 2007 году. Он должен был состоять из 5 жилых домов: трех 26-этажных домов-свечек и двух многоподъездных 15-этажных домов. Планировалось , что к 2017 году весь комплекс будет введен в эксплуатацию. Однако с окончанием строительства возникли проблемы: директора «Тамбаза» Льва Хаютина посадили , а достраивать дома по распоряжению президента взялся УКС Советского района. К последнему дому ЖК строители приступили лишь в июле 2020 года. Завершить стройку и сдать дом в эксплуатацию планируется летом 2022 года.