Если не найдется 500 млн долларов, то «Полимир» придется закрыть

Источник материала: Tut.by

На новополоцком заводе «Полимир», который с 2008 года входит в состав «Нафтана», очень рассчитывают на строительство новой этилен-пропиленовой установки. В противном случае можно говорить о закрытии завода. Но такой вариант развития событий на «Полимире» не допускают. Об этом рассказал заместитель директора — главный инженер завода «Полимир» Виталий Руткевич в интервью « Вестнику Белнефтехима» .



Фото: belchemoil.by

По его словам, реализовать проект по строительству новой этилен-пропиленовой установки ЭП-200 необходимо для сохранения конкурентоспособности продукции предприятия. Дело в том, что существующая на «Полимире» технологическая цепочка «проигрывает современным этилен-пропиленовым установкам на первой стадии — производстве олефинов — из-за высокой стоимости процессинга, прежде всего по энергозатратам».

Однако пока у предприятия нет свободных средств для реализации проекта. Поэтому рассматривается возможность привлечения кредита.

— С учетом отсутствия собственных оборотных средств в ОАО «Нафтан» из-за реализации масштабной инвестиционной программы на нефтеперерабатывающем заводе финансирование капитальных затрат на выполнение работ на объекте в подготовленном проекте бизнес-плана отражено привлечением кредита, — сказал Руткевич.

Ранее сообщалось, что модернизация «Полимира» обойдется в 500 млн долларов. Планировалось на эти цели привлечь связанные кредитные ресурсы из Китая. С прицелом на это строительная корпорация CITIC Construction вошла в состав Новополоцкого нефтехимического кластера.

По словам топ-менеджера «Полимира», срок окупаемости проекта с даты его ввода в эксплуатацию составляет «от 9 до 10 лет в зависимости от стоимости готовой продукции».

— Предприятием проведены расчеты для различных условий хозяйствования, в том числе для условий «пессимистичных цен», — пояснил Виталий Руткевич.

В результате реализации проекта годовой выход целевых продуктов суммарно составит 300 тысяч тонн, в том числе 200 тысяч тонн этилена и 100 тысяч тонн пропилена.

При этом отказ от строительства ЭП-200 может привести к закрытию «Полимира» в среднесрочной перспективе. Причина — «в несоответствии оборудования требованиям промышленной и экологической безопасности». В настоящее время этилен и пропилен производятся на устаревшем оборудовании. Одна установка введена в эксплуатацию еще в 1967 году, ее мощность — 73,5 тысячи тонн этилена и 47,5 тысячи тонн пропилена в год. Вторая начала работу в 1974 году с достигнутой мощностью 76,7 тысячи тонн этилена и 41,5 тысячи тонн пропилена.

По словам Виталия Руткевича, закрытие «Полимира» «вызовет рост затрат на многих белорусских предприятиях, исходным сырьем для которых выступает полимировская продукция». Кроме того, «данный шаг повлечет за собой ежегодные потери значительного объема экспортной продукции, рост импорта для возмещения ежегодных отгрузок продукции завода „Полимир“ на внутренний рынок». «Но мы такой сценарий не рассматриваем», — резюмировал главный инженер завода.

Стоит сказать, что возможность строительства ЭП-200 активно рассматривается с 2016 года. В настоящее время начало реализации проекта запланировано на 2023 год.

До конца 2021 года «Нафтан» должен заверить модернизацию стоимостью около 1,6 млрд долларов, основным проектом которой является строительство комплекса замедленного коксования. В 2022 году проект должен быть введен в эксплуатацию и приносить доход. После этого все силы планируется бросить на «Полимир».