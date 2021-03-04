Торги в четверг начались с падения евро и российского рубля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар – Sputnik. Евро и российский рубль потеряли в цене на старте торгов, доллар стоит на месте, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в четверг.

По информации БВФБ на 10:48, евро упал в цене на 0,33%, российский рубль стал дешевле на 0,32%, доллар США не меняется в стоимости.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы в начале торгов 4 марта:

1 евро – 3,15 белорусского рубля;

1 доллар США – 2,61 рубля;

100 российских рублей – 3,55 рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Как ранее рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, лучшей валютой для сбережений наступающей весной станет доллар.

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