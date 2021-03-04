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Cитуация на рынке ЕАЭС стабилизируется
04.03.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
В начале года в странах ЕАЭС фиксируют сокращение ВВП. Исключением стала Беларусь, где, напротив, наблюдался рост в 1,3 %, отмечают специалисты Евразийской экономической комиссии. Дальнейший прогноз: в I квартале восстановление деловой активности в Казахстане и в России, в Беларуси и Кыргызстане - ожидается ее стабилизация. В Армении падение продолжится.
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В начале года в странах ЕАЭС фиксируют сокращение ВВП. Исключением стала Беларусь, где, напротив, наблюдался рост в 1,3 %, отмечают специалисты Евразийской...
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