Носкевич: Уголовное дело Тихановского до конца месяца будет передано прокурору для направления в суд

Источник материала: Tut.by

Расследование по «делу Тихановского» близится к завершению и скоро будет передано прокурору для дальнейшего направления в суд. Об этом заявил глава СК Иван Носкевич, сообщает Sputnik .



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

«Уголовное дело Сергея Тихановского до конца марта будет передано прокурору для дальнейшего направления в суд», — сообщил Иван Носкевич.

«Дело Тихановского»

Напомним, Сергей Тихановский был задержан 29 мая 2020 года на предвыборном пикете по сбору подписей в поддержку супруги, которая выдвинула свою кандидатуру на президентских выборах. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией , а МВД заявило , что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции.

Серей Тихановский — обвиняемый по нескольким статьям.

8 июня ему предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (ч. 1 ст. 342 УК, до трех лет лишения свободы).

11 июня — обвинение в воспрепятствовании работы Центральной избирательной комиссии (ст. 191 УК, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок) — Лидия Ермошина сообщила в СМИ о том, что признана потерпевшей по делу, заявляла , что «Тихановский опасен для государства и общества».

, что «Тихановский опасен для государства и общества». 19 ноября — обвинение в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц, либо повлекшее по неосторожности смерть человека, либо иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 130 УК, наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет).