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Freedom House: Уровень свобод в Беларуси - 11 из 100, как в Узбекистане, Йемене, Секторе Газа

04.03.2021 13:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уровень свобод в Беларуси находится на таком же уровне, как в Узбекистане, Йемене, Секторе Газа. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Freedom House.


Freedom House в своем ежегодном докладе «Свобода во всем мире» оценил доступ людей к политическим правам и гражданским свободам в 210 странах и территориях.

Согласно докладу, Беларусь стала второй страной, где за год уровень свобод серьезной снизился — на 8 баллов. Причина тому — действия силовиков, которые пытались подавить антиправительственные демонстрации после переизбрания Александра Лукашенко.

Теперь уровень свобод в Беларуси оценивается в 11 из 100 баллов. Столько же баллов получили Узбекистан, а также Йемен, Сектор газа, которые находятся в состоянии войны.

Политические права в Беларуси оценили на 2 из 40 баллов, гражданские — на 9 из 60, независимость судебной системы и верховенство закона получили оценку 0 баллов.

Авторы доклада отмечают, что в Беларуси в августе 2020 года граждане неожиданно поднялись, чтобы оспорить фальсифицированные результаты «глубоко ошибочных выборов».

— Репрессивное правление Александра Лукашенко ранее воспринималось как нечто само собой разумеющееся, но на несколько недель протесты, похоже, поставили его в оборонительную позицию, так как граждане, несмотря на жестокие репрессии, массовые аресты и пытки, пробудили свой демократический потенциал. Однако к началу 2021 года, несмотря на продолжающееся сопротивление, Лукашенко остался у власти, а протесты, более ограниченные по масштабу, продолжали сопровождаться задержаниями. Политические права и гражданские свободы стали еще более ограниченными, чем прежде, а демократия остается далеким устремлением, — считают авторы исследования.

 
 
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Политические права в Беларуси правозащитники оценили на 2 из 40 баллов, гражданские - на 9 из 60, независимость судебной системы и верховенство закона получили оценку...
 
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