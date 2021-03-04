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Беларусь по уровню продовольственной безопасности обошла Россию, Польшу и Украину
04.03.2021 13:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь в
Россия по итогам года оказалась на 24-м месте (73,7 балла), Польша — на 25-м (73,5), Украина — на 54-м (63). В первой пятерке рейтинга Финляндия (85,3), Ирландия (83,8), Нидерланды (79,9), Австрия (79,4), Чехия (78,6). Минимальные баллы у Йемена (35,7), Судана (36) и Замбии (36,6). Литвы и Латвии в рейтинге нет.
Глобальный индекс продовольственной безопасности рассчитывается по 59 показателям и четырем критериям: доступность продуктов питания, их наличие, качество и безопасность, разнообразие природных ресурсов и их устойчивость. Расчет идет по данным официальной статистики.
Беларусь по доступности и наличию продуктов заняла 28-е место, по качеству и безопасности — 27-е, по природным ресурсам и устойчивости (оценивает подверженность страны воздействию изменения климата) — 20-е.
Как ранее сообщалось, в Беларуси в начале года заметно подорожали продукты питания. В результате правительство
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Беларусь в рейтинге продовольственной безопасности Global Food Security Index 2020, составленном The Economist Intelligence Unit поднялась на 23-е место с 73,8 баллами среди 113 стран. Год назад...
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