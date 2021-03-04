Беларусь по уровню продовольственной безопасности обошла Россию, Польшу и Украину

Источник материала: Tut.by

Беларусь в рейтинге продовольственной безопасности Global Food Security Index 2020, составленном The Economist Intelligence Unit поднялась на 23-е место с 73,8 баллами среди 113 стран. Год назад Беларусь занимала 36-ю позицию.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Россия по итогам года оказалась на 24-м месте (73,7 балла), Польша — на 25-м (73,5), Украина — на 54-м (63). В первой пятерке рейтинга Финляндия (85,3), Ирландия (83,8), Нидерланды (79,9), Австрия (79,4), Чехия (78,6). Минимальные баллы у Йемена (35,7), Судана (36) и Замбии (36,6). Литвы и Латвии в рейтинге нет.

Глобальный индекс продовольственной безопасности рассчитывается по 59 показателям и четырем критериям: доступность продуктов питания, их наличие, качество и безопасность, разнообразие природных ресурсов и их устойчивость. Расчет идет по данным официальной статистики.

Беларусь по доступности и наличию продуктов заняла 28-е место, по качеству и безопасности — 27-е, по природным ресурсам и устойчивости (оценивает подверженность страны воздействию изменения климата) — 20-е.

Как ранее сообщалось, в Беларуси в начале года заметно подорожали продукты питания. В результате правительство ввело существенные ограничения по росту цен на социально значимые товары. С 1 марта производителям, поставщикам и торговле запретили поднимать цены больше чем на 0,2% в месяц. В перечне 62 позиции, в том числе рис, гречка, овсянка, перловка, пшено, хлеб, макароны, говядина, свинина, некоторая колбаса, живая рыба, некоторые молочные продукты, яйца, картошка, растворимый кофе, чай, сахар, соль, туалетное мыло, туалетная бумага, подгузники, спички.