УКС показал цены для «очередников» в строящемся доме в Лошице-7: метр – от 1590 рублей

Сейчас на месте будущего квартала из пяти многоэтажек – огромная строительная площадка. Лошица-7 появится на пустыре, слева от Игуменского тракта, если ехать со стороны улицы Маяковского. Рабочие в настоящий момент только закладывают фундамент двух первых домов.

В доме №2 по генплану будет 8 подъездов и 405 квартир. Высота дома будет переменной: от 10 до 17 этажей. В новостройке будут 55 однокомнатных, 164 двухкомнатные, 182 трехкомнатные и 4 пятикомнатные квартиры.