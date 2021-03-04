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УКС показал цены для «очередников» в строящемся доме в Лошице-7: метр – от 1590 рублей

04.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В понедельник мы рассказали о том, что в Лошице-7 началось строительство нескольких жилых домов. Здесь уже выставили на продажу коммерческие помещения. А вчера УКС Ленинского района выпустил и первую проектную декларацию на квартиры в микрорайоне. Сразу отметим, что первая партия жилья предназначена для тех, кто стоит в «очереди» на улучшение жилищных условий. Декларация опубликована в газете «Минский курьер».

УКС показал цены для «очередников» в строящемся доме в Лошице-7: метр – от 1590 рублей

Сейчас на месте будущего квартала из пяти многоэтажек – огромная строительная площадка. Лошица-7 появится на пустыре, слева от Игуменского тракта, если ехать со стороны улицы Маяковского. Рабочие в настоящий момент только закладывают фундамент двух первых домов.

В доме №2 по генплану будет 8 подъездов и 405 квартир. Высота дома будет переменной: от 10 до 17 этажей. В новостройке будут 55 однокомнатных, 164 двухкомнатные, 182 трехкомнатные и 4 пятикомнатные квартиры. 

УКС показал цены для «очередников» в строящемся доме в Лошице-7: метр – от 1590 рублей
УКС показал цены для «очередников» в строящемся доме в Лошице-7: метр – от 1590 рублей

Помимо стандартных квартир, застройщик запроектировал квартиры-студии (в однокомнатных квартирах прихожая, кухня и гостиная будут объединены в единое пространство), а также двухуровневые квартиры. Кроме того, в жилом доме будет одна «двушка» для проживания инвалида-колясочника.

УКС показал цены для «очередников» в строящемся доме в Лошице-7: метр – от 1590 рублей
УКС показал цены для «очередников» в строящемся доме в Лошице-7: метр – от 1590 рублей

Сообщается, что здание будет монолитным, в железобетонном каркасе. Высота жилых этажей в новом доме составит 3 метра.

УКС показал цены для «очередников» в строящемся доме в Лошице-7: метр – от 1590 рублей
УКС показал цены для «очередников» в строящемся доме в Лошице-7: метр – от 1590 рублей

Помимо квартир, в новостройке запроектированы многочисленные встроенные помещения. Планируется, что первые этажи займут такие объекты, как парикмахерская, фотоателье, мастерские по ремонту бытовой техники, аптека, отделение банка, кафе и фитнес-центр.

УКС показал цены для «очередников» в строящемся доме в Лошице-7: метр – от 1590 рублей
УКС показал цены для «очередников» в строящемся доме в Лошице-7: метр – от 1590 рублей

Для парковки автомобилей жильцов к жилому дому будет пристроен двухуровневый подземный гараж на 165 машиномест. На стоянке будет и место для зарядки электромобилей.

Квартиры и цены

УКС показал цены для «очередников» в строящемся доме в Лошице-7: метр – от 1590 рублей
УКС показал цены для «очередников» в строящемся доме в Лошице-7: метр – от 1590 рублей

Первая декларация касается только трехкомнатных квартир. Все они предлагаются гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Всего предлагается 161 трехкомнатная квартира площадью от 74 до 89 «квадратов».

Стоимость 1 квадратного метра для нормируемой площади – 1590 рублей, для ненормируемой –1817 рублей.

Кроме того, в «нагрузку» к каждой квартире идет место в паркинге. Его стоимость – почти 34,9 тысяч рублей.

УКС показал цены для «очередников» в строящемся доме в Лошице-7: метр – от 1590 рублей
Вот так будет выглядеть микрорайон Лошица-7 со стороны Игуменского тракта.

Прием заявлений для заключения договоров долевого строительства будет производиться с 11 марта в УКС Ленинского района. При себе, помимо паспорта и других документов, необходимо иметь направление администрации района и справку о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Срок начала строительства объекта – февраль 2021 года. Окончание строительства – сентябрь 2023 года.

Всего на территории Лошицы-7 планируется возвести пять жилых домов.

Весной прошлого года мы писали о том, как будет выглядеть новый микрорайон.

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В понедельник мы рассказали о том, что в Лошице-7 началось строительство нескольких жилых домов. Здесь уже выставили на продажу коммерческие помещения. А вчера УКС...
 
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