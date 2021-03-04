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УКС показал цены для «очередников» в строящемся доме в Лошице-7: метр – от 1590 рублей
04.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В понедельник мы рассказали о том, что в Лошице-7 началось строительство нескольких жилых домов. Здесь уже
Сейчас на месте будущего квартала из пяти многоэтажек – огромная строительная площадка. Лошица-7 появится на пустыре, слева от Игуменского тракта, если ехать со стороны улицы Маяковского. Рабочие в настоящий момент только закладывают фундамент двух первых домов.
В доме №2 по генплану будет 8 подъездов и 405 квартир. Высота дома будет переменной: от 10 до 17 этажей. В новостройке будут 55 однокомнатных, 164 двухкомнатные, 182 трехкомнатные и 4 пятикомнатные квартиры.
Первая декларация касается только трехкомнатных квартир. Все они предлагаются гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Всего предлагается 161 трехкомнатная квартира площадью от 74 до 89 «квадратов».
Стоимость 1 квадратного метра для нормируемой площади – 1590 рублей, для ненормируемой –1817 рублей.
Кроме того, в «нагрузку» к каждой квартире идет место в паркинге. Его стоимость – почти 34,9 тысяч рублей.
Прием заявлений для заключения договоров долевого строительства будет производиться с 11 марта в УКС Ленинского района. При себе, помимо паспорта и других документов, необходимо иметь направление администрации района и справку о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Срок начала строительства объекта – февраль 2021 года. Окончание строительства – сентябрь 2023 года.
Всего на территории Лошицы-7 планируется возвести пять жилых домов.
Весной прошлого года мы
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В понедельник мы рассказали о том, что в Лошице-7 началось строительство нескольких жилых домов. Здесь уже выставили на продажу коммерческие помещения. А вчера УКС...
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