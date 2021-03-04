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Доллар незначительно подорожал, евро упал в цене на торгах в четверг
04.03.2021 14:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мар – Sputnik. Евро и российский рубль подешевели, доллар незначительно подорожал на торгах, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в четверг.
Евро стал дешевле на 0,36%, российский рубль просел на 0,32%, доллар США незначительно прибавил - 0,03%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы после торгов 4 марта:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар США немного подрос в цене, евро и российский рубль подешевели.
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