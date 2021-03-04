Беларусь и Россия обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар – Sputnik. Встреча главы Минэнерго Беларуси Виктора Каранкевича и его российского коллеги Николая Шульгинова прошла сегодня в Москве, сообщает пресс-служба Минэнерго.

На мероприятии присутствовал посол Беларуси в России Владимир Семашко, отметили в ведомстве.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере электроэнергетики", - говорится в сообщении Минэнерго Беларуси.

Пресс-служба российского энергетического ведомства отметила также, что Каранкевич и Шульгинов обсудили продолжение интеграционной работы в 2021 году.

Напомним, ранее комитет Госдумы РФ одобрил продление кредита БелАЭС на 2 года (до конца 2022-го), а также снижение процентов по нему. Вместо "плавающей" ставки вводится фиксированная, она составит 3,3% годовых. Дата начала погашения займа перенесена с апреля текущего года на апрель 2023-го.

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