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Беларусь и Россия обсудили сотрудничество в сфере энергетики
04.03.2021 15:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мар – Sputnik. Встреча главы Минэнерго Беларуси Виктора Каранкевича и его российского коллеги Николая Шульгинова прошла сегодня в Москве, сообщает пресс-служба Минэнерго.
На мероприятии присутствовал посол Беларуси в России Владимир Семашко, отметили в ведомстве.
"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере электроэнергетики", - говорится в сообщении Минэнерго Беларуси.
Пресс-служба российского энергетического ведомства отметила также, что Каранкевич и Шульгинов обсудили продолжение интеграционной работы в 2021 году.
Напомним, ранее комитет Госдумы РФ
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Министры энергетики двух стран провели встречу в Москве, в ней также принял участие посол Беларуси в России Владимир Семашко.
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