Источник материала: Tut.by

В 2020 году три страховых брокера ушли в ликвидацию. Это следует из реестра Минфина Беларуси, который координирует страховой рынок.



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12 февраля 2021 года Экономический суд Минской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) страхового брокера «СтарЛайф СИ». Судебное разбирательство по делу намечено на 14 июня.

Осенью прошлого года сама компания подала в суд заявление о признании ее банкротом.

«СтарЛайф СИ» была зарегистрирована 15 июля 2014 года. Единственным участником общества является Валерий Литвиненко. На основании «решения единственного участника от 24.04.2020 должник находится в процессе ликвидации», следует из материалов суда.

Общий размер кредиторской задолженности составляет 1,13 млн рублей. Однако в настоящее время отсутствует возможность удовлетворить требования кредиторов в полном размере.

По данным бухгалтерского учета, активы предприятия, за счет которых можно было бы погасить долги, составляют около 9 тысяч рублей (дебиторская задолженность 3539,01 рубля; имущество предприятия общей стоимостью 5441,70 рубля).

Осенью прошлого года гомельский «Страховой брокер «Опция» ушел в банкротство. Размер требований кредиторов составлял 4170 рублей. По решению Экономического суда Гомельской области ликвидационное производство в отношении «Опции» должно быть завершено до 11 марта 2021 года.

Учредители «Страхового брокера «Южный полис», который также появился на свет в 2014 году и работал в Минске, приняли решение о ликвидации. По их адресу сейчас расположен «Страховой брокер «Юник маклер».

По данным на начало 2021 года, в реестре Минфина насчитывалось 26 действующих страховых брокеров. В финансовом ведомстве назвали ликвидацию трех компаний стечением обстоятельств.

Несколько лет назад «СтарЛайф СИ» выступала с инициативой о привлечении страховыми брокерами на основании заключения гражданско-правовых договоров физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, для оказания информационных услуг по добровольному страхованию жизни и дополнительной пенсии. Однако члены общественно-консультативного совета по вопросам страхования при Минфине не поддержали эту инициативу, назвав предлагаемый механизм «сетевым маркетингом, который несет большие риски».

Против большого массива посредников в сфере страхования выступал и Комитет госконтроля. В КГК были возмущены, что некоторые брокеры привлекали третьих лиц и организовали агентскую сеть на принципах сетевого маркетинга: агрессивная реклама, психологическое воздействие, а в «отдельных случаях просто обманывали людей, пользуясь недостаточной осведомленностью в вопросах страхования».

По мнению контролеров, использование брокеров имеет ряд негативных аспектов. Во-первых, бюджет недополучает часть налоговых платежей. Страховые компании на сумму оплаченных брокерских услуг уменьшают налогооблагаемую базу, а у брокеров налоги исчисляются от указанных доходов за вычетом собственных затрат. Во-вторых, оплата брокерских услуг свидетельствует о завышенных тарифах. В-третьих, сотрудничество с агентами способствует процветанию коррупционных схем в сфере страхования. Однако в сохранении статус-кво заинтересованы не только брокеры, но и сами страховые организации и отдельные страхователи. Издержки же несут государство и потребители, считают в КГК. При этом бороться с этим контролеры предлагали экономическими мерами.