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Три страховых брокера ушли в ликвидацию
04.03.2021 15:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 2020 году три страховых брокера ушли в ликвидацию. Это следует из
12 февраля 2021 года Экономический суд Минской области
Осенью прошлого года сама компания подала в суд заявление о признании ее банкротом.
«СтарЛайф СИ» была зарегистрирована 15 июля 2014 года. Единственным участником общества является Валерий Литвиненко. На основании «решения единственного участника от 24.04.2020 должник находится в процессе ликвидации», следует из материалов суда.
Общий размер кредиторской задолженности составляет 1,13 млн рублей. Однако в настоящее время отсутствует возможность удовлетворить требования кредиторов в полном размере.
По данным бухгалтерского учета, активы предприятия, за счет которых можно было бы погасить долги, составляют около 9 тысяч рублей (дебиторская задолженность 3539,01 рубля; имущество предприятия общей стоимостью 5441,70 рубля).
Осенью прошлого года гомельский «Страховой брокер «Опция» ушел в банкротство. Размер требований кредиторов составлял 4170 рублей. По решению Экономического суда Гомельской области ликвидационное производство в отношении «Опции»
Учредители «Страхового брокера «Южный полис», который также появился на свет в 2014 году и работал в Минске, приняли решение о ликвидации. По их адресу сейчас расположен «Страховой брокер «Юник маклер».
По данным на начало 2021 года, в реестре Минфина насчитывалось 26 действующих страховых брокеров. В финансовом ведомстве назвали ликвидацию трех компаний стечением обстоятельств.
Несколько лет назад «СтарЛайф СИ» выступала с инициативой о привлечении страховыми брокерами на основании заключения гражданско-правовых договоров физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, для оказания информационных услуг по добровольному страхованию жизни и дополнительной пенсии. Однако члены общественно-консультативного совета по вопросам страхования при Минфине не поддержали эту инициативу, назвав предлагаемый механизм «сетевым маркетингом, который несет большие риски».
Против большого массива посредников в сфере страхования
По мнению контролеров, использование брокеров имеет ряд негативных аспектов. Во-первых, бюджет недополучает часть налоговых платежей. Страховые компании на сумму оплаченных брокерских услуг уменьшают налогооблагаемую базу, а у брокеров налоги исчисляются от указанных доходов за вычетом собственных затрат. Во-вторых, оплата брокерских услуг свидетельствует о завышенных тарифах. В-третьих, сотрудничество с агентами способствует процветанию коррупционных схем в сфере страхования. Однако в сохранении статус-кво заинтересованы не только брокеры, но и сами страховые организации и отдельные страхователи. Издержки же несут государство и потребители, считают в КГК. При этом бороться с этим контролеры предлагали экономическими мерами.
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12 февраля 2021 года Экономический суд Минской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) страхового брокера «СтарЛайф...
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