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ENSREG утвердил предварительный отчет по Островецкой АЭС
04.03.2021 17:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG)
В предварительном отчете рассматриваются меры, реализованные Беларусью по семи вопросам, и соответствующие рекомендации из отчета о стресс-тестах ENSREG за 2018 год, которые были определены в качестве приоритетных группой экспертной оценки. В предварительном отчете делается вывод о том, что на основе предоставленной информации и посещения объекта был достигнут прогресс в выполнении всех рекомендаций, относящихся к семи приоритетным вопросам.
Принятие этого отчета завершает первый этап текущего экспертного обзора. Второй этап будет охватывать все остальные рекомендации и будет включать еще один визит экспертов ENSREG на АЭС, как только ситуация с пандемией улучшится. Окончательный отчет экспертной оценки будет завершен и опубликован на основе анализа прогресса выполнения оставшихся рекомендаций.
Методология стресс-тестов ЕС была разработана после ядерной аварии на «Фукусиме» в 2011 году. Беларусь участвует в этом процессе на добровольной основе.
Комиссия продолжит взаимодействие с Беларусью для обеспечения наивысшего уровня безопасности в процессе ввода в эксплуатацию АЭС, говорится в сообщении.
Напомним, 7 ноября 2020 года Александр Лукашенко торжественно открыл атомную электростанцию в Островце. После этого первый энергоблок БелАЭС неоднократно
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Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) утвердила предварительный отчет по экспертной оценке новой белорусской атомной электростанции в...
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