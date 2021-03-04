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ENSREG утвердил предварительный отчет по Островецкой АЭС

04.03.2021 17:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) утвердила предварительный отчет по экспертной оценке новой белорусской атомной электростанции в Островце. Этот отчет, принятый на основе консенсуса, следует после поездки технических экспертов ENSREG на объект, проведенной 9 и 10 февраля, сообщила пресс-служба Росатома.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В предварительном отчете рассматриваются меры, реализованные Беларусью по семи вопросам, и соответствующие рекомендации из отчета о стресс-тестах ENSREG за 2018 год, которые были определены в качестве приоритетных группой экспертной оценки. В предварительном отчете делается вывод о том, что на основе предоставленной информации и посещения объекта был достигнут прогресс в выполнении всех рекомендаций, относящихся к семи приоритетным вопросам.

Принятие этого отчета завершает первый этап текущего экспертного обзора. Второй этап будет охватывать все остальные рекомендации и будет включать еще один визит экспертов ENSREG на АЭС, как только ситуация с пандемией улучшится. Окончательный отчет экспертной оценки будет завершен и опубликован на основе анализа прогресса выполнения оставшихся рекомендаций.

Методология стресс-тестов ЕС была разработана после ядерной аварии на «Фукусиме» в 2011 году. Беларусь участвует в этом процессе на добровольной основе.

Комиссия продолжит взаимодействие с Беларусью для обеспечения наивысшего уровня безопасности в процессе ввода в эксплуатацию АЭС, говорится в сообщении.

Напомним, 7 ноября 2020 года Александр Лукашенко торжественно открыл атомную электростанцию в Островце. После этого первый энергоблок БелАЭС неоднократно отключали от сети.

 
 
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Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) утвердила предварительный отчет по экспертной оценке новой белорусской атомной электростанции в...
 
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